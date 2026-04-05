Fauzi movie: ఫౌజీ మూవీ నుంచి లీక్ అయిన ప్రభాస్ ఫొటోలు.. స్పందించిన చిత్ర యూనిట్
Fauzi movie: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా ‘ఫౌజీ’ ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు తాజాగా సోషల్ మీడియాలో లీక్ కావడం చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఫోటోలు వేగంగా వైరల్ అవుతుండటంతో చిత్రబృందం అధికారికంగా స్పందించింది.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ప్రభాస్ లుక్
ఇటీవల ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. వాటిలో ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో ఎలా కనిపించబోతున్నారనే విషయం కొంతవరకు కనిపించింది. సెట్స్ వద్ద తీసినట్లుగా కనిపిస్తున్న ఈ ఫోటోలు కొద్ది గంటల్లోనే సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ అయ్యాయి. దీంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగినా, సినిమా యూనిట్ మాత్రం ఈ లీక్పై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
లీక్ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక
ఈ ఘటనపై స్పందించిన చిత్రబృందం సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. సెట్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఫోటోలను కొంతమంది అకౌంట్లు ఆన్లైన్లో షేర్ చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని తెలిపింది. ఇది సినిమా నిర్మాణ ప్రక్రియకు నష్టం కలిగించే చర్య అని పేర్కొంది. ఇలాంటి అనధికారిక కంటెంట్ను షేర్ చేసే వారిపై ఫిర్యాదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. అలాగే అభిమానులు కూడా లీక్ అయిన ఫోటోలు లేదా వీడియోలను పంచుకోవద్దని కోరింది.
దర్శకుడు హను రాఘవపూడి కూడా సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తూ, ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఇవ్వడానికి తమ బృందం ఎంతో కష్టపడుతోందని చెప్పారు. లీకుల వల్ల ఆ అనుభూతి దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే వాటిని ప్రోత్సహించకూడదని ఆయన అభ్యర్థించారు.
‘ఫౌజీ’ సినిమా కథేంటంటే.?
‘ఫౌజీ’ సినిమా 1940ల కాలాన్ని నేపథ్యంగా చేసుకుని రూపొందుతున్న పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన ఇమాన్వీ కథానాయికగా నటిస్తోంది. బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటులు మిథున్ చక్రవర్తి, అనుపమ్ ఖేర్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సంగీత దర్శకుడు విశాల్ చంద్రశేఖర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ చివరి దశలో ఉన్న ఈ సినిమా గురించి అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.