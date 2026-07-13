మాయా ప్రపంచంలో ఫహద్ ఫాజిల్: 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' టీజర్ విడుదల!
Don’t Trouble The Trouble Teaser: ప్రేక్షకులను తన అద్భుతమైన నటనతో కట్టిపడేసే ఫహద్ ఫాజిల్, తాజాగా 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
Don’t Trouble The Trouble Teaser: ప్రేక్షకులను తన అద్భుతమైన నటనతో కట్టిపడేసే ఫహద్ ఫాజిల్, తాజాగా 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' సినిమాతో టాలీవుడ్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. శశాంక్ యేలేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రాన్ని దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సమర్పిస్తుండటంతో, సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. తాజాగా విడుదలైన టీజర్, అందరినీ ఒక సరికొత్త మాయా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది.
టీజర్లో అసలేం జరుగుతోంది?
దాదాపు రెండు నిమిషాల ఈ టీజర్ చూస్తుంటే, ఒక ఫాంటసీ ప్రపంచంలోకి వెళ్లిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇందులో ఫహద్ ఫాజిల్ 'సూరి' అనే ఒక మంత్రగాడి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయన ఒక చిన్న పాపకు (సారా పాలేకర్) మాయలు నేర్పిస్తుంటాడు. సరదాగా మొదలైన ఈ మాయాజాలం, ఒక మంత్రం వల్ల పాప అదృశ్యం కావడంతో మలుపు తిరుగుతుంది. ఊహించని ఆ మాయా శక్తితో ఆ పాప, ఊరి కరెంట్ మొత్తం ఆపేసేంతలా విజృంభిస్తుంది. ఆ పాప నిజానికి కోరికలు తీర్చే ఒక 'జిన్నీ' అని టీజర్ చివరలో వెల్లడించడం ప్రేక్షకులకు ఒక ఆసక్తికరమైన సర్ప్రైజ్. ఈ సినిమాలో సౌరభ్ సచ్దేవా కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టెక్నికల్ టీమ్ & రిలీజ్
ఈ సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలను ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ, శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. చిత్రానికి కాల భైరవ సంగీతం అదనపు ఆకర్షణ కానుండగా, బ్రాడ్ ఫ్రాన్సిస్ ఛాయాగ్రహణం, ప్రవీణ్ ఆంటోని ఎడిటింగ్ టీజర్కు కొత్త లుక్ ఇచ్చాయి. ఈ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఫహద్ఫాజిల్ తెలుగులో ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతున్నారో చూడాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే!