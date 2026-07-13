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మాయా ప్రపంచంలో ఫహద్ ఫాజిల్: 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' టీజర్ విడుదల!

Don’t Trouble The Trouble Teaser: ప్రేక్షకులను తన అద్భుతమైన నటనతో కట్టిపడేసే ఫహద్ ఫాజిల్, తాజాగా 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 13 July 2026 4:03 PM IST
Don’t Trouble The Trouble Teaser
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మాయా ప్రపంచంలో ఫహద్ ఫాజిల్: 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' టీజర్ విడుదల!

Don’t Trouble The Trouble Teaser: ప్రేక్షకులను తన అద్భుతమైన నటనతో కట్టిపడేసే ఫహద్ ఫాజిల్, తాజాగా 'డోంట్ ట్రబుల్ ద ట్రబుల్' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. శశాంక్ యేలేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రాన్ని దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సమర్పిస్తుండటంతో, సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగిపోయాయి. తాజాగా విడుదలైన టీజర్, అందరినీ ఒక సరికొత్త మాయా ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది.

టీజర్‌లో అసలేం జరుగుతోంది?

దాదాపు రెండు నిమిషాల ఈ టీజర్ చూస్తుంటే, ఒక ఫాంటసీ ప్రపంచంలోకి వెళ్లిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇందులో ఫహద్ ఫాజిల్ 'సూరి' అనే ఒక మంత్రగాడి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయన ఒక చిన్న పాపకు (సారా పాలేకర్) మాయలు నేర్పిస్తుంటాడు. సరదాగా మొదలైన ఈ మాయాజాలం, ఒక మంత్రం వల్ల పాప అదృశ్యం కావడంతో మలుపు తిరుగుతుంది. ఊహించని ఆ మాయా శక్తితో ఆ పాప, ఊరి కరెంట్ మొత్తం ఆపేసేంతలా విజృంభిస్తుంది. ఆ పాప నిజానికి కోరికలు తీర్చే ఒక 'జిన్నీ' అని టీజర్ చివరలో వెల్లడించడం ప్రేక్షకులకు ఒక ఆసక్తికరమైన సర్ప్రైజ్. ఈ సినిమాలో సౌరభ్ సచ్‌దేవా కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. టెక్నికల్ టీమ్ & రిలీజ్

ఈ సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలను ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ, శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. చిత్రానికి కాల భైరవ సంగీతం అదనపు ఆకర్షణ కానుండగా, బ్రాడ్ ఫ్రాన్సిస్ ఛాయాగ్రహణం, ప్రవీణ్ ఆంటోని ఎడిటింగ్ టీజర్‌కు కొత్త లుక్ ఇచ్చాయి. ఈ ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఫహద్ఫాజిల్ తెలుగులో ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతున్నారో చూడాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే!

Don’t Trouble The TroubleTeaserAdventureSS RajamouliTollywoodFahadh Faasil
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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