Sri Sri: దుల్కర్ సల్మాన్ కొత్త సినిమా ఫస్ట్ లుక్ ఇదే!
Sri Sri: దుల్కర్ సల్మాన్ అభిమానులకు పండగ లాంటి వార్త! ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'DQ41' చిత్రానికి 'శ్రీశ్రీ' అనే టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ, మేకర్స్ తాజాగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Sri Sri: దుల్కర్ సల్మాన్ అభిమానులకు పండగ లాంటి వార్త! ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'DQ41' చిత్రానికి 'శ్రీశ్రీ' అనే టైటిల్ను ఖరారు చేస్తూ, మేకర్స్ తాజాగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. డెబ్యూ దర్శకుడు రవి నేలకుడిటి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాపై అప్పుడే భారీ అంచనాలు మొదలైపోయాయి.
పోస్టర్ చూస్తుంటేనే మళ్ళీ స్కూల్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి. ఇందులో దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే ఇద్దరూ స్కూల్ యూనిఫామ్లో టెర్రస్ గోడపై కూర్చుని ముచ్చటించుకుంటూ చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తున్నారు. పూజా మనసారా నవ్వుతుంటే, దుల్కర్ సిగ్గుపడుతూ చూస్తున్న ఆ కెమిస్ట్రీ చూస్తుంటే, ఇది మనసును హత్తుకునే ఒక అందమైన క్యాంపస్ లవ్ స్టోరీ అని ఇట్టే అర్థమైపోతోంది.
ఈ సినిమాలో దుల్కర్, పూజా జంటగా నటిస్తుండగా, రమ్యకృష్ణ , దీక్షిత్ శెట్టి ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఎస్.ఎల్.వి సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్న 10వ సినిమా ఇది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తుండగా, అనయ్ ఓమ్ గోస్వామి సినిమాటోగ్రఫీతో ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్గా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
దుల్కర్ కెరీర్లో ఇప్పటికే 'ఆకాశంలో ఒక తార' వంటి ఆసక్తికరమైన సినిమాలు ఉండగా, ఇప్పుడు 'శ్రీశ్రీ' తోడవ్వడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. మరోవైపు 'ఆచార్య' తర్వాత పూజా హెగ్డే మళ్ళీ తెలుగులో ఫుల్ లెంగ్త్ రోల్లో కనిపిస్తుండటంతో, ఆమె అభిమానులు కూడా ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది, మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం వేచి చూడండి!