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కన్నుల పండువగా మెహర్ రమేష్ కుమార్తె వివాహం.. హాజరైన అగ్రతారలు!

Meher Ramesh: టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ ఇంట పెళ్లి సందడి నెలకొంది.

Srinivas Rao
Published on: 2 July 2026 11:02 AM IST
Meher Ramesh
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కన్నుల పండువగా మెహర్ రమేష్ కుమార్తె వివాహం.. హాజరైన అగ్రతారలు!

Meher Ramesh: టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ ఇంట పెళ్లి సందడి నెలకొంది. ఆయన కుమార్తె మోహన, అనిరుధ్ జంట వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు , సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుక, నెట్టింట ఇప్పుడు ప్రధానాంశంగా మారింది. నూతన వధూవరులకు పలువురు సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

వైభవంగా జరిగిన వివాహ వేడుక

మెహర్ రమేష్ కుమార్తె మోహన వివాహం అనిరుధ్‌తో ఇటీవల అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ రంగంలోని ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు కూడా హాజరై, వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఒకవైపు బంధుమిత్రుల సందడి, మరోవైపు ప్రముఖుల రాకతో ఈ వివాహ వేదిక ఎంతో కళకళలాడింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి.

తారల సందడితో మెరిసిన వేదిక

ఈ వివాహ వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సతీమణి సురేఖతో కలిసి హాజరై, నూతన జంటను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఈ వేడుకలో పాల్గొనడం విశేషంగా నిలిచింది. వీరితో పాటు విక్టరీ వెంకటేష్ , ఇతర సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు. ప్రముఖుల రాకతో ఈ వివాహ వేదిక మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు

వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం అంతర్జాలంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. మెహర్ రమేష్ కుటుంబ సభ్యులు , సన్నిహితులు పంచుకున్న ఈ ఫొటోలపై నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు. నూతన వధూవరులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ కుటుంబానికి ఈ శుభకార్యం ఎంతో ఆనందాన్ని నింపింది. ఈ పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ప్రతి క్షణం ఎంతో సందడిగా గడిచింది.

మెహర్ రమేష్ కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన ప్రముఖుల జాబితా , వేడుకలోని ఘనత ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నూతన జంట వైవాహిక జీవితం సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ, నెటిజన్లు వరుసగా అభినందనలు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తానికి మెహర్ రమేష్ ఇంట్లో జరిగిన ఈ వివాహం, సినీ పరిశ్రమలో ఒక వేడుకలా సాగిపోయింది.


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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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