కన్నుల పండువగా మెహర్ రమేష్ కుమార్తె వివాహం.. హాజరైన అగ్రతారలు!
Meher Ramesh: టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ ఇంట పెళ్లి సందడి నెలకొంది.
Meher Ramesh: టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ ఇంట పెళ్లి సందడి నెలకొంది. ఆయన కుమార్తె మోహన, అనిరుధ్ జంట వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయులు , సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ వేడుక, నెట్టింట ఇప్పుడు ప్రధానాంశంగా మారింది. నూతన వధూవరులకు పలువురు సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
వైభవంగా జరిగిన వివాహ వేడుక
మెహర్ రమేష్ కుమార్తె మోహన వివాహం అనిరుధ్తో ఇటీవల అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహ వేడుకకు టాలీవుడ్ సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ రంగంలోని ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు కూడా హాజరై, వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఒకవైపు బంధుమిత్రుల సందడి, మరోవైపు ప్రముఖుల రాకతో ఈ వివాహ వేదిక ఎంతో కళకళలాడింది. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తున్నాయి.
తారల సందడితో మెరిసిన వేదిక
ఈ వివాహ వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన సతీమణి సురేఖతో కలిసి హాజరై, నూతన జంటను ఆశీర్వదించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఈ వేడుకలో పాల్గొనడం విశేషంగా నిలిచింది. వీరితో పాటు విక్టరీ వెంకటేష్ , ఇతర సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై సందడి చేశారు. ప్రముఖుల రాకతో ఈ వివాహ వేదిక మరింత ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఫొటోలు
వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం అంతర్జాలంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. మెహర్ రమేష్ కుటుంబ సభ్యులు , సన్నిహితులు పంచుకున్న ఈ ఫొటోలపై నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు. నూతన వధూవరులకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ కుటుంబానికి ఈ శుభకార్యం ఎంతో ఆనందాన్ని నింపింది. ఈ పెళ్లి వేడుకకు హాజరైన ప్రముఖుల సమక్షంలో జరిగిన ప్రతి క్షణం ఎంతో సందడిగా గడిచింది.
మెహర్ రమేష్ కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన ప్రముఖుల జాబితా , వేడుకలోని ఘనత ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నూతన జంట వైవాహిక జీవితం సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ, నెటిజన్లు వరుసగా అభినందనలు కురిపిస్తున్నారు. మొత్తానికి మెహర్ రమేష్ ఇంట్లో జరిగిన ఈ వివాహం, సినీ పరిశ్రమలో ఒక వేడుకలా సాగిపోయింది.