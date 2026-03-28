Director Maruthi: అజ్ఞాతం వీడిన డైరెక్టర్ మారుతి .. 'ది రాజాసాబ్' ఫలితంపై కామెంట్

Director Maruthi: "'ది రాజాసాబ్' పరాజయం తర్వాత గత మూడు నెలలుగా అజ్ఞాతంలో ఉన్న డైరెక్టర్ మారుతి ఎట్టకేలకు స్పందించారు

Naresh.k
Published on: 28 March 2026 10:17 AM IST
Director Maruthi Breaks Silence on The Raja Saab Failure Every Failure is a Lesson
Director Maruthi

The Raja Saab Failure: టాలీవుడ్‌లో ఒక సినిమా విజయం ఎంతటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందో, అదే సినిమా పరాజయం దర్శకుడిపై అంతటి ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఆ సినిమా పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజాసాబ్' అయితే ఆ వేడి ఎలా ఉంటుందో దర్శకుడు మారుతికి ప్రత్యక్షంగా అనుభవమైంది. దాదాపు మూడు నెలల విరామం తర్వాత, తనపై జరిగిన ట్రోలింగ్‌కు, సినిమా ఫలితానికి సమాధానంగా మారుతి ఎట్టకేలకు స్పందించారు.

అంచనాలు మించి.. ఆశలు అడియాశలై

సుమారు 400 కోట్లకు పైగా భారీ బడ్జెట్‌తో, హారర్-కామెడీ జోనర్‌లో ప్రభాస్‌ను సరికొత్తగా చూపించాలని మారుతి ప్రయత్నించారు. అయితే, సంక్రాంతి బరిలో దిగిన 'ది రాజాసాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద చతికిలబడింది. సీజీ వర్క్, స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో అభిమానుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. నిర్మాతలకు దాదాపు 200 కోట్లకు పైగా నష్టాలను మిగిల్చింది. ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యాక కూడా బాడీ డబుల్, గ్రాఫిక్స్ పై నెటిజన్లు దారుణమైన మీమ్స్ తో విరుచుకుపడ్డారు.

ఆ వేధింపులు.. ఒక పీడకల!

కేవలం సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్‌తో ఆగకుండా, కొందరు నెటిజన్లు మారుతి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు. ఆయన ఇంటి అడ్రస్‌కు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ద్వారా వందలాది ఫుడ్ ఆర్డర్లు, మెడికల్ షాప్ డెలివరీలు పంపి వేధించారు. ఆ దెబ్బకు మారుతి పూర్తిగా బయటి ప్రపంచానికి దూరమయ్యారు. మూడు నెలల పాటు ఏ సినిమా ఫంక్షన్ లోనూ కనిపించలేదు, సోషల్ మీడియాలోనూ సైలెంట్ అయిపోయారు.

శ్రీరామనవమి వేళ.. మారుతి కమ్ బ్యాక్!

తాజాగా శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని మారుతి మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. సంప్రదాయ దుస్తుల్లో పూజ చేస్తున్న ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఆయన పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. "ప్రతి ఓటమి ఒక పాఠమే.. నా తదుపరి సినిమా స్క్రిప్ట్ వర్క్‌కి ఫైనల్ టచ్ ఇస్తున్నాను. ఈ ప్రయాణంలో నాకు మద్దతుగా నిలిచిన మీడియాకు, ప్రేక్షకులకు ధన్యవాదాలు. మీ ప్రశంసలు పొందేందుకు మళ్ళీ శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను." అని మారుతి రాసుకొచ్చారు.

నెక్స్ట్ హీరో ఎవరు?

రాజాసాబ్ ఫలితం ఎలా ఉన్నా, మారుతి తన నెక్స్ట్ మూవీకి సర్వసిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుతం ఫిలింనగర్ సమాచారం ప్రకారం వరుణ్ తేజ్, సాయి దుర్గా తేజ్ లేదా రామ్ పోతినేనిలలో ఒకరితో ఆయన సినిమా చేసే అవకాశం ఉంది. ఈసారి ఎలాగైనా హిట్ కొట్టి తన సత్తా చాటాలని మారుతి పట్టుదలగా ఉన్నారు. ఒక పెద్ద పరాజయం తర్వాత మళ్ళీ పుంజుకోవడం అంత సులభం కాదు. కానీ, ఓటమి నుంచి నేర్చుకుంటాను అని చెప్పడం ద్వారా మారుతి తనలోని పాజిటివిటీని చాటుకున్నారు. మరి ఈ కొత్త స్క్రిప్ట్‌తో మారుతి ఏ హీరోని వెండితెరపై ఎలా చూపిస్తారో వేచి చూడాలి.




Director MaruthiThe Raja Saabprabhas
Naresh.k

Naresh.k

