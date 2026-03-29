Balakrishna: బాలకృష్ణ కొత్త సినిమాలో క్రేజీ హీరోయిన్.. ఇక రచ్చ రచ్చే..!
Balakrishna: 'వీరసింహారెడ్డి' తర్వాత బాలకృష్ణ - గోపీచంద్ మలినేని కాంబోలో వస్తున్న కొత్త సినిమా విశేషాలు.
Dimple Hayathi: నందమూరి బాలకృష్ణ.. ఈ పేరు వింటేనే థియేటర్లలో పూనకాలు వస్తాయి. ఒకవైపు రాజకీయాల్లో ఎమ్మెల్యేగా ప్రజా సేవ చేస్తూనే, మరోవైపు వెండితెరపై తనదైన శైలిలో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తున్నారు బాలయ్య. 'వీరసింహారెడ్డి' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత మాస్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేనితో బాలయ్య మళ్లీ చేతులు కలపడంతో ఈ ప్రాజెక్టుపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ఫిలిం నగర్ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
ముంబై బ్యాక్డ్రాప్.. గ్యాంగ్స్టర్గా బాలయ్య
గోపీచంద్ మలినేని సినిమాలంటేనే ఊరమాస్ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈసారి బాలయ్య కోసం ఆయన ఒక పవర్ఫుల్ 'గ్యాంగ్స్టర్' కథను సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా కథాంశం మొత్తం ముంబై అండర్ వరల్డ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగుతుందని సమాచారం. బాలయ్య మార్క్ డైలాగులు, గోపీచంద్ మార్క్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు తోడైతే థియేటర్లు దద్దరిల్లడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది.
నయనతారతో పాటు మరో క్రేజీ బ్యూటీ
ఈ సినిమాలో ఇప్పటికే 'లేడీ సూపర్ స్టార్' నయనతార మెయిన్ హీరోయిన్గా ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే. బాలయ్య-నయనతార కాంబినేషన్ అంటేనే ఒక సెంటిమెంట్. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన సింహా, శ్రీరామరాజ్యం, జైసింహా వంటి చిత్రాలు ఘనవిజయం సాధించాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మరో గ్లామర్ డోస్ యాడ్ కాబోతోంది. టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సమాచారం ప్రకారం.. ఈ సినిమాలో రెండో హీరోయిన్గా డింపుల్ హయాతి ఛాన్స్ కొట్టేసినట్లు తెలుస్తోంది. 'ఖిలాడి' వంటి సినిమాలతో మెరిసిన ఈ పొడుగుకాళ్ల సుందరి, బాలయ్య సినిమాలో ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించబోతుందట. ముఖ్యంగా సినిమా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఈ పాత్ర కథను మలుపు తిప్పుతుందని టాక్. డింపుల్ ఎంట్రీతో ఈ సినిమాకు మరింత గ్లామర్ అద్దినట్లవుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట.
నిర్మాణ రంగంలో కొత్త ఉత్సాహం
వెంకట సతీష్ కిలారు ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని ఎక్కడా రాజీ పడకుండా నిర్మిస్తున్నారు. బాలయ్య కెరీర్లోనే ఇదొక స్పెషల్ మూవీగా నిలిచిపోతుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. త్వరలోనే డింపుల్ హయాతి ఎంట్రీపై మరియు సినిమా టైటిల్పై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి బాలయ్య తన మాస్ విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఒకవైపు నయనతార క్లాస్, మరోవైపు డింపుల్ హయాతి మాస్ అప్పీల్.. వెరసి గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్ని రికార్డులను చెరిపివేస్తుందో చూడాలి.