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Dil Raju: హీరోల పారితోషికంపై దిల్ రాజు షాకింగ్ కామెంట్స్

Dil Raju: టాలీవుడ్ అగ్రశ్రేణి హీరోల పారితోషికాలు , వాటి వల్ల చిత్ర నిర్మాణ వ్యయం ఎంతలా పెరుగుతున్నాయనే అంశంపై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది.

Srinivas Rao
Published on: 27 Jun 2026 11:06 AM IST
Dil Raju
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Dil Raju: హీరోల పారితోషికంపై దిల్ రాజు షాకింగ్ కామెంట్స్

Dil Raju: టాలీవుడ్ అగ్రశ్రేణి హీరోల పారితోషికాలు , వాటి వల్ల చిత్ర నిర్మాణ వ్యయం ఎంతలా పెరుగుతున్నాయనే అంశంపై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఒక పాడ్‌కాస్ట్ వేదికగా ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు. హీరోల పారితోషికాలు తగ్గించుకోకపోవడం వెనుక ఉన్న 'ప్రతిష్ట' సమస్యను ఆయన ప్రస్తావించడం ఇప్పుడు పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

నిర్మాతల కష్టాలను అర్థం చేసుకోవాలి..

దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, "నేను మార్కెట్ పరిస్థితిని హీరోలకు వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నాకు అర్థం చేసుకునే హీరోలతోనే పని చేస్తాను. కానీ, అగ్రశ్రేణి హీరోలు తమ పారితోషికం తగ్గిస్తే ఇమేజ్ దెబ్బతింటుందని భావిస్తారు. ఉదాహరణకు, ఒక 300 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఉన్న సినిమాలో, సుమారు 35 నుండి 40 శాతం వరకు కేవలం హీరో పారితోషికానికే వెళ్ళిపోతుంది. ఇది నిర్మాతలకు చాలా భారం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బాలీవుడ్ తరహా లాభాల భాగస్వామ్యం అవసరం

హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో మారుతున్న పద్ధతులను దిల్ రాజు ఉదాహరణగా చూపారు. "ప్రస్తుతం హిందీ పరిశ్రమలో మంచి మార్పు కనిపిస్తోంది. అక్కడ చాలా మంది స్టార్ హీరోలు పారితోషికం కంటే 'ప్రాఫిట్ షేరింగ్' (లాభాల్లో వాటా) మోడల్‌ను ఇష్టపడుతున్నారు. టాలీవుడ్‌లో కూడా ఈ పద్ధతి రావాలి" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

అక్షయ్ కుమార్ మార్పుతో నిర్మాతలకు ఊరట!

ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్‌ను దిల్ రాజు ఉదాహరణగా తీసుకున్నారు. "ఒకప్పుడు అక్షయ్ కుమార్ 130 కోట్ల రూపాయల వరకు పారితోషికం తీసుకునేవారు. కానీ, మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆయన కూడా ఇప్పుడు లాభాల్లో వాటా తీసుకునే పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నారు. ఒక నిర్మాతగా ఇది నాకు చాలా సంతోషాన్నిస్తుంది. తద్వారా సినిమా ఖర్చులను సులభంగా రికవరీ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా, హీరోల్లో బాధ్యత, జవాబుదారీతనం కూడా పెరుగుతుంది" అని దిల్ రాజు వివరించారు.

స్టార్ హీరోలు మార్కెట్ వాస్తవాలను గ్రహించి, నిర్మాతలతో కలిసి ప్రయాణిస్తేనే పరిశ్రమ ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుందని ఆయన పరోక్షంగా హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో , సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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