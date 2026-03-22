Dhurandhar Collections: దురంధర్ 2 బ్లాస్టింగ్ కలెక్షన్స్.. మూడురోజుల్లో 500 కోట్లు!

Home సినిమాDhurandhar Collections: దురంధర్ 2 బ్లాస్టింగ్ కలెక్షన్స్.. మూడురోజుల్లో 500 కోట్లు!

KVD Varma
Published on: 22 March 2026 12:04 PM IST
X

Dhurandhar Collections: రంజాన్ పండుగ రోజు దురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ దుమ్ము దులిపేసింది. విడుదలకు ముందు నుంచే రికార్డులను సృష్టిస్తున్న రణవీర్ సింగ్ - ఆదిత్య ధర్ అద్భుతం విడుదల తరువాత కూడా ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ రికార్డు కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతోంది. ఈ మూవీ విడుదలైన మూడవ రోజైన శనివారం భారతదేశంలో ₹113 కోట్లు (సుమారు $1.13 బిలియన్లు) వసూలు చేసింది. పెయిడ్ ప్రివ్యూలతో కలిపి, మూడు రోజుల్లో దురంధర్ మొత్తం వసూళ్లు ₹339.27 కోట్లకు (సుమారు $1.39 బిలియన్లు) చేరుకున్నాయి.

మార్చి 19న విడుదలైన ఈ చిత్రం, మొదటి శనివారం వసూళ్ల విషయంలో పుష్ప 2, జవాన్, బాహుబలి 2, దంగల్ వంటి బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టించిన చిత్రాలను అధిగమించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రూ. 500 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఈ చిత్రం ఇప్పటివరకు విదేశాలలో సుమారు రూ. 96.50 కోట్లు వసూలు చేయగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాని మొత్తం వసూళ్లు రూ. 501.04 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.

భారత్ లో 3 రోజుల కలెక్షన్స్..

పెయిడ్ ప్రివ్యూ షోలు (మార్చి 18-బుధవారం): రూ. 43 కోట్లు

మార్చి 19, గురువారం: రూ. 102.55 కోట్లు

మార్చి 20, శుక్రవారం: రూ. 80.72 కోట్లు

మార్చి 21, శనివారం: రూ. 113 కోట్లు

మొత్తం: రూ. 339.27 కోట్లు

మొదటి శనివారం రికార్డులు తుడిచేసింది..

మూడవ రోజున, ఈ చిత్రం 20,917 షోలలో 81.6% ఆక్యుపెన్సీని సాధించింది. హిందీ వెర్షన్ అత్యధికంగా ₹105 కోట్లు (సుమారు $1.05 బిలియన్లు) వసూలు చేసింది. తెలుగు, తమిళ వెర్షన్లు ₹5 కోట్లు (సుమారు $2.95 బిలియన్లు) వసూలు చేశాయి. విడుదలైన మొదటి శనివారం నాడే 'దురంధర్ 2' అద్భుతమైన వసూళ్లను సాధించి, అనేక బాక్సాఫీస్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

గతంలో అల్లు అర్జున్ - పుష్ప 2 హిందీ వెర్షన్ మొదటి శనివారం నాడు రూ. 73.50 కోట్లు వసూలు చేసింది. జవాన్ రూ. 68.72 కోట్లు, యానిమల్ రూ. 58.37 కోట్లు, పఠాన్ రూ. 51.50 కోట్లు వసూలు చేశాయి. అదే సమయంలో, బాహుబలి 2 ₹40.50 కోట్లు, KGF: చాప్టర్ 2 ₹40 కోట్లు, స్త్రీ 2 ₹43.85 కోట్లు, గదర్ 2 ₹43.08 కోట్లు రాబట్టింది. ఇవే కాకుండా, సంజు రూ. 38.60 కోట్లు, దంగల్ రూ. 33.93 కోట్లు, దురంధర్ (మొదటి పార్ట్) రూ. 32 కోట్లు, RRR రూ. 24 కోట్లు వసూలు చేశాయి.

దురంధర్ ‌కి అద్భుతమైన స్పందన..

దురంధర్ మొదటి భాగం దేశ, విదేశాల్లో బాక్సాఫీసుల వద్ద అద్భుతంగా రాణించింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ₹1,307 కోట్లు వసూలు చేసింది. భారతదేశంలో, ఈ మూవీ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ₹1,005.85 కోట్లు కాగా, నెట్ వసూళ్లు సుమారు ₹840 కోట్లుగా ఉన్నాయి. దీంతో ఇది భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ ఏకభాషా చిత్రంగా నిలిచింది.

దురంధర్ మూవీ విదేశీ మార్కెట్లలో కూడా అద్భుతమైన స్పందనను అందుకుంది. ఇది విదేశాలలో సుమారు ₹299.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. ముఖ్యంగా, యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడాలో, ఇది "బాహుబలి 2" పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించి, ₹193.06 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆసక్తికరంగా, గల్ఫ్ దేశాలలో విడుదల చేయడానికి అనుమతి లేకపోయినప్పటికీ ఈ చిత్రం గణనీయమైన విజయాన్ని సాధించింది. ఒకవేళ ఈ మూవీ కనుక గల్ఫ్ లో విడుదలై ఉంటె మరింత సంచలన వసూళ్ల రికార్డులు సృష్టించేది అనడంలో సందేహం లేదు. అంతేకాకుండా, "దురంధర్ " భారతీయ చిత్రసీమలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన "A" రేటెడ్ మూవీగా కూడా నిలిచింది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X