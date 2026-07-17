'రాకా' కోసం.... ఏడు నెలల గర్భంతోనూ యాక్షన్ సీన్స్ చేస్తున్న దీపికా!
Deepika Padukone: వృత్తిపరంగా ఎనిమిది గంటల పని దినం గురించి గట్టిగా వాదించే దీపికా పదుకొణె, ఇప్పుడు తన అంకితభావంతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
Deepika Padukone: వృత్తిపరంగా ఎనిమిది గంటల పని దినం గురించి గట్టిగా వాదించే దీపికా పదుకొణె, ఇప్పుడు తన అంకితభావంతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఏడు నెలల గర్భవతి. అయినప్పటికీ, తన రాబోయే చిత్రం 'రాకా' కోసం రాత్రిపూట కూడా పనిచేస్తూ, కఠినమైన యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో నటిస్తూ తన వృత్తిపై ఉన్న నిబద్ధతను చాటుకుంటోంది. ప్రసూతి సెలవులకు వెళ్ళేలోపే సినిమా షూటింగ్ను పూర్తి చేయాలనే పట్టుదలతో ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
షూటింగ్ సెట్స్లో స్ఫూర్తిగా దీపికా
వెరైటీ ఇండియా కథనం ప్రకారం, దీపికా పదుకొణె తన గర్భధారణ సమయంలోనూ ఎంతో ఉత్సాహంగా షూటింగ్లో పాల్గొంటోంది. సెట్స్లో ఉన్న ఒకరు మాట్లాడుతూ, "దీపికా ఇలా పనిచేయడం మా అందరికీ ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తోంది. పర్సనల్ లైఫ్లో ఏడాదిన్నర కూతురు దువా బాధ్యతలను చూసుకుంటూనే, షూటింగ్లో ఇలా కష్టపడటం నిజంగా గ్రేట్" అని కొనియాడారు.
‘రాకా' గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు
అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అల్లు అర్జున్, దర్శకుడు అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇది ఫాంటసీ, యాక్షన్ , సైన్స్ ఫిక్షన్ అంశాల కలయికతో రూపొందుతోందని సమాచారం. ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్లో దీపికా పదుకొణెతో పాటు జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్, రష్మిక మందన్న , రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
వరుస సినిమాలతో బిజీ
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో దీపికా-రణ్వీర్ దంపతులు తమ రెండో బిడ్డకు జన్మనివ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. పర్సనల్ లైఫ్, షూటింగ్స్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ దీపికా దూసుకుపోతోంది. 'రాకా'తో పాటు, సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో షారుక్ ఖాన్తో కలిసి 'కింగ్' చిత్రంలోనూ ఆమె నటిస్తోంది. ఇటీవల కేప్ టౌన్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సాంగ్ షూటింగ్ బిహైండ్ ద సీన్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. గర్భవతిగా ఉండి కూడా షూటింగ్లో ఆమె చూపిస్తున్న డెడికేషన్ నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.