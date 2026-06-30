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బాక్సాఫీస్ వద్ద 'కాక్‌టెయిల్ 2' జోరు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

Cocktail 2: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ , రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం 'కాక్‌టెయిల్ 2'.

Srinivas Rao
Updated on: 30 Jun 2026 12:52 PM IST
Cocktail 2
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బాక్సాఫీస్ వద్ద 'కాక్‌టెయిల్ 2' జోరు: ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్!

Cocktail 2: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్ , రష్మిక మందన్న ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం 'కాక్‌టెయిల్ 2'. హోమీ అడజానియా దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా, థియేటర్లలో సందడి చేస్తూనే బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపిస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన సమాచారం బయటకు వచ్చింది.

ఓటీటీలో 'కాక్‌టెయిల్ 2' హంగామా

ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, 'కాక్‌టెయిల్ 2' చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వేదికగా ఆగస్టు 14, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా థియేటర్లలో విడుదలైన ఎనిమిది వారాల తర్వాత ఓటీటీలో విడుదల చేయడం రివ్యూ విధానం కావడంతో, ఈ తేదీని ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే, దీనిపై చిత్ర బృందం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు

'కాక్‌టెయిల్ 2' చిత్రం థియేటర్లలో 10 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. అక్షయ్ కుమార్ నటించిన 'వెల్‌కమ్ టు ద జంగిల్' వంటి భారీ పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ఈ చిత్రం నిలకడగా రాణిస్తోంది. ఇప్పటివరకు భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం సుమారు రూ. 88 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. కథాంశం , నటీనటుల పెర్ఫార్మెన్స్‌పై మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, యూత్ ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకోవడంలో సినిమా సక్సెస్ అయిందని ట్రేడ్ పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

చిత్ర విశేషాలు

మడ్డాక్ ఫిల్మ్స్ , లవ్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రీతమ్ సంగీతాన్ని అందించారు. 2012లో వచ్చిన సూపర్ హిట్ 'కాక్‌టెయిల్'కి ఇది స్పిరిచువల్ సీక్వెల్‌గా వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. సినిమాలో షాహిద్ కపూర్ నటన , కృతి సనన్, రష్మిక మందన్నల కెమిస్ట్రీ సినిమాకు హైలైట్‌గా నిలిచాయి.

థియేటర్లలో ఈ సినిమాని మిస్ అయిన ప్రేక్షకులు, ఓటీటీలో చూడటం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదికగా ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ మొదలైతే, మరిన్ని రికార్డులను నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ రిలీజ్ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం వేచి చూడాల్సిందే!

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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