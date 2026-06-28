ఓటిటిలోకి 'హ్యాంగ్మన్'తో రానున్న బ్రహ్మాజీ!
Hangman: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'హ్యాంగ్మన్'.
Hangman: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'హ్యాంగ్మన్'. 2020లో ప్రకటించిన ఈ చిత్రం, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇప్పుడు ఓటిటి వేదికగా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. సన్ నెక్స్ట్ వేదికపై జూలై 3, 2026 నుంచి ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. వైవిధ్యభరితమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఊహించని మలుపులతో 'హ్యాంగ్మన్'
ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలు , పోస్టర్లు ఇప్పటికే ప్రేక్షకులలో భారీగా ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. "న్యాయానికి ఒక వెల ఉంటుంది.. నిజానికి ఒక గడువు ఉంటుంది" అనే శక్తివంతమైన ట్యాగ్లైన్తో ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలయ్యింది. కథలో ప్రధాన పాత్ర అయిన ఉరితీసే వ్యక్తి నిజాలను బయటపెడతాడా? లేక వాటన్నింటినీ శాశ్వతంగా పాతిపెడతాడా? అనే ఉత్కంఠభరితమైన అంశం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.
విభిన్నమైన లుక్లో బ్రహ్మాజీ
టాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులలో బ్రహ్మాజీ తనదైన శైలిలో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంటారు. అయితే, ఈ చిత్రంలో ఆయన వయసు పైబడిన వ్యక్తిగా, చాలా గంభీరమైన మరియు విభిన్నమైన లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ లుక్కు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మంచి స్పందన లభించింది. పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి బ్రహ్మాజీ చూపిన నటన, ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోస్తుందని చిత్రబృందం నమ్మకంగా ఉంది.
అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రశంసలు
కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులనే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రేక్షకులను సైతం ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంది. డిజిటల్ విడుదల కంటే ముందే, ఈ చిత్రం '2వ ఈఖోయిగి ఇంఫాల్ అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర ఉత్సవం'లో ప్రదర్శించబడి, విమర్శకుల నుండి ప్రశంసలను సొంతం చేసుకుంది. ఒక స్వతంత్ర మిస్టరీ థ్రిల్లర్గా ఈ సినిమాకు వచ్చిన ఈ గుర్తింపు, సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.
నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం
ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో బ్రహ్మాజీతో పాటు బన్నీ అభిరాన్ , వినయ్ నల్లకాడి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. విహాన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి, కమ్రాన్ నేపథ్య సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాలోని సన్నివేశాలను కమ్రాన్ అందించిన సంగీతం మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మార్చనుంది. క్లోరోఫిల్మ్ పిక్చర్స్ , డార్క్ హార్స్ విజువల్స్ సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.
జూలై 3న సన్ నెక్స్ట్ వేదికపై విడుదల కానున్న ఈ సినిమా, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ప్రియులకు ఖచ్చితంగా ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు. బ్రహ్మాజీ కెరీర్లో మరో గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా ఇది నిలుస్తుందో లేదో తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.