Home సినిమాఓటిటిలోకి 'హ్యాంగ్‌మన్'తో రానున్న బ్రహ్మాజీ!

ఓటిటిలోకి 'హ్యాంగ్‌మన్'తో రానున్న బ్రహ్మాజీ!

Hangman: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'హ్యాంగ్‌మన్'.

Srinivas Rao
Published on: 28 Jun 2026 5:28 PM IST
Hangman
X

ఓటిటిలోకి 'హ్యాంగ్‌మన్'తో రానున్న బ్రహ్మాజీ!

Hangman: టాలీవుడ్ వెర్సటైల్ నటుడు బ్రహ్మాజీ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'హ్యాంగ్‌మన్'. 2020లో ప్రకటించిన ఈ చిత్రం, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇప్పుడు ఓటిటి వేదికగా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమైంది. సన్ నెక్స్ట్ వేదికపై జూలై 3, 2026 నుంచి ఈ సినిమా అందుబాటులోకి రానుంది. వైవిధ్యభరితమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం కోసం ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఊహించని మలుపులతో 'హ్యాంగ్‌మన్'

ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రచార చిత్రాలు , పోస్టర్లు ఇప్పటికే ప్రేక్షకులలో భారీగా ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. "న్యాయానికి ఒక వెల ఉంటుంది.. నిజానికి ఒక గడువు ఉంటుంది" అనే శక్తివంతమైన ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ సినిమా టీజర్ విడుదలయ్యింది. కథలో ప్రధాన పాత్ర అయిన ఉరితీసే వ్యక్తి నిజాలను బయటపెడతాడా? లేక వాటన్నింటినీ శాశ్వతంగా పాతిపెడతాడా? అనే ఉత్కంఠభరితమైన అంశం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనుంది.

విభిన్నమైన లుక్‌లో బ్రహ్మాజీ

టాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులలో బ్రహ్మాజీ తనదైన శైలిలో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంటారు. అయితే, ఈ చిత్రంలో ఆయన వయసు పైబడిన వ్యక్తిగా, చాలా గంభీరమైన మరియు విభిన్నమైన లుక్‌లో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే ఈ లుక్‌కు సామాజిక మాధ్యమాల్లో మంచి స్పందన లభించింది. పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి బ్రహ్మాజీ చూపిన నటన, ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోస్తుందని చిత్రబృందం నమ్మకంగా ఉంది.

అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రశంసలు

కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులనే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రేక్షకులను సైతం ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంది. డిజిటల్ విడుదల కంటే ముందే, ఈ చిత్రం '2వ ఈఖోయిగి ఇంఫాల్ అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర ఉత్సవం'లో ప్రదర్శించబడి, విమర్శకుల నుండి ప్రశంసలను సొంతం చేసుకుంది. ఒక స్వతంత్ర మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమాకు వచ్చిన ఈ గుర్తింపు, సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేసింది.

నటీనటులు … సాంకేతిక బృందం

ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో బ్రహ్మాజీతో పాటు బన్నీ అభిరాన్ , వినయ్ నల్లకాడి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. విహాన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రానికి, కమ్రాన్ నేపథ్య సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమాలోని సన్నివేశాలను కమ్రాన్ అందించిన సంగీతం మరింత ఉత్కంఠభరితంగా మార్చనుంది. క్లోరోఫిల్మ్ పిక్చర్స్ , డార్క్ హార్స్ విజువల్స్ సంస్థలు ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

జూలై 3న సన్ నెక్స్ట్ వేదికపై విడుదల కానున్న ఈ సినిమా, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ప్రియులకు ఖచ్చితంగా ఒక గొప్ప అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు. బ్రహ్మాజీ కెరీర్‌లో మరో గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా ఇది నిలుస్తుందో లేదో తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

BrahmajiHangman MovieSun NXTTelugu Mystery ThrillerVihaanOTT Release
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X