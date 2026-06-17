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Bigg Boss Telugu 10 : ఈసారి హౌజ్ లోకి ‘అన్నమయ్య’ హీరోయిన్.. ఆ టాప్ సీరియల్ భామ కూడా.?

Bigg Boss Telugu 10 : బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు' సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న

G Krishna
Published on: 17 Jun 2026 5:29 PM IST
Bigg Boss contestants
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 Bigg Boss contestants

Bigg Boss Telugu 10 : బుల్లితెరపై అత్యంత ఆదరణ పొందిన రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్ తెలుగు' సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న 'బిగ్ బాస్ 10' తెలుగు సీజన్ ఈసారి 'దశావతారం' అనే వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో, పది రెట్ల వినోదాన్ని పంచడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ సీజన్‌కు సంబంధించిన ప్రోమో విడుదలైనప్పటి నుండి, హౌజ్ లోకి వెళ్లే సెలబ్రిటీలు ఎవరనే చర్చ సోషల్ మీడియాలో జోరందుకుంది. ముఖ్యంగా ఈసారి కంటెస్టెంట్ల జాబితాలో ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్, అలాగే ఓ టాప్ సీరియల్ నటి పేర్లు గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.

బిగ్ బాస్ హౌజ్ లోకి వివాదాస్పద సీనియర్ హీరోయిన్.?

ఈ పదో సీజన్‌లో సీనియర్ హీరోయిన్ కస్తూరి శంకర్ ఒక కంటెస్టెంట్‌గా అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు గట్టిగా టాక్ వినిపిస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, తరచూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచే కస్తూరి.. ఈ స్పెషల్ సీజన్‌కు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసం షో నిర్వాహకులు ఇప్పటికే ఆమెను సంప్రదించారని సమాచారం. తెలుగు, తమిళం, మలయాళ భాషల్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన కస్తూరి.. ప్రస్తుతం సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు, సీరియల్స్‌తో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ సాగిస్తోంది.

కస్తూరి కోసం భారీ రెమ్యునరేషన్ ఆఫర్

కస్తూరిని ఎలాగైనా ఈసారి హౌజ్‌లోకి రప్పించాలని మేకర్స్ గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బిగ్ బాస్ హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జున సూపర్ హిట్ సినిమా ‘అన్నమయ్య’లో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించిన సంగతి తెలిసిందే. గతంలో ఆమె తమిళ బిగ్ బాస్ సీజన్ 3లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి సందడి చేసింది. అందుకే ఆమెకున్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, ఈ తెలుగు సీజన్ కోసం వారానికి రూ. 1 లక్ష వరకు రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చేందుకు మేకర్స్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న టాప్ సీరియల్ భామ ప్రియాంక నల్కర్

కస్తూరితో పాటు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు ఎంతో పాత పరిచయమున్న సీరియల్ నటి ప్రియాంక నల్కర్‌ను కూడా ఈసారి షోలోకి తీసుకొస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. శర్వానంద్ హీరోగా వచ్చిన ‘అందరి బంధువయా’ సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ప్రియాంక.. ఆ తర్వాత 'నా సామి రంగా', 'కిక్ 2', 'హైపర్', 'నేనే రాజు నేనే మంత్రి', 'కాంచన 3' వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించింది. అనంతరం బుల్లితెరకు మారి.. 'ఆహ్వానం', 'మేఘమాల', 'మంగమ్మ గారి మనవరాలు', 'శ్రావణ సమీరాలు' వంటి సూపర్ హిట్ సీరియల్స్ ద్వారా తెలుగు ఆడియన్స్‌లో మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.

ప్రియాంక హింట్.. కన్ఫర్మ్ అయినట్లేనా.?

ఇటీవల జబర్దస్త్ వర్ష హోస్ట్ చేసిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రియాంక బిగ్ బాస్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది. గతంలో తమిళ, తెలుగు బిగ్ బాస్ ఆఫర్లు వచ్చినప్పటికీ కొన్ని కారణాల వల్ల వెళ్లలేకపోయానని ఆమె వెల్లడించింది. అయితే, ఈసారి బిగ్ బాస్ 10 నుండి ఆఫర్ వస్తే మాత్రం కచ్చితంగా వెళ్తానని స్పష్టం చేసింది. "ఈసారి ఫస్ట్ కంటెస్టెంట్ మీరేనా?" అని వర్ష అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రియాంక సమాధానం చెప్పకుండా కేవలం నవ్వేయడంతో.. ఈసారి ఆమె రాక దాదాపు ఖాయమనే అంచనాకు భక్తులు, ప్రేక్షకులు వచ్చేస్తున్నారు.

Bigg Boss Telugu 10Kasturi ShankarPriyanka NalkarNagarjunaTelugu Entertainment
G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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