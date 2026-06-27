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K Bhagyaraj Passes Away: భాగ్యరాజ్ ఇకలేరు.. చిత్రసీమలో తీరని విషాదం

K Bhagyaraj Passes Away: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విలక్షణ దర్శకుడిగా, అద్భుత నటుడిగా, స్క్రీన్‌ప్లే ల్యాబ్‌గా పేరుగాంచిన కె. భాగ్యరాజ్ (73) ఆకస్మిక గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు.

G Krishna
Published on: 27 Jun 2026 10:09 AM IST
bhagyaraj passes away
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bhagyaraj passes away 

K Bhagyaraj Passes Away: తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విలక్షణ దర్శకుడిగా, అద్భుత నటుడిగా, స్క్రీన్‌ప్లే ల్యాబ్‌గా పేరుగాంచిన కె. భాగ్యరాజ్ (73) ఆకస్మిక గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన, చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన అకాల మరణ వార్త విన్న తమిళ చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు దక్షిణ భారత సినీ ప్రపంచం, కోట్లాది మంది అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.

1953 జనవరి 7న ఈరోడ్ జిల్లాలోని వెల్లకోవిల్‌లో జన్మించిన భాగ్యరాజ్, లెజెండరీ దర్శకుడు భారతీరాజా వద్ద సహాయ దర్శకుడిగా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత 'సువర్ ఇల్లద చిత్రంగళ్' సినిమాతో దర్శకుడిగా మారి, తొలి ప్రయత్నంలోనే తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. కేవలం దర్శకత్వానికే పరిమితం కాకుండా కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, సంభాషణలు సమకూర్చుకుంటూనే.. స్వయంగా హీరోగా మారి 'ముందనై ముడిచ్చు' (తెలుగులో మూడు ముళ్ళు), 'అంత పరువాలేదు', 'చిన్నవీడు', 'డార్లింగ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్' వంటి ఎన్నో అపురూపమైన బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్‌లను వెండితెరకు అందించారు. కుటుంబ కథా చిత్రాలు, సున్నితమైన హాస్యం, భావోద్వేగభరితమైన కథనాలతో ఆయన సినిమాల్లో సృష్టించిన ట్రెండ్ ఎప్పటికీ మరువలేనిది.

భాగ్యరాజ్ మృతి పట్ల సినీ, రాజకీయ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమిళ చిత్రసీమ ఒక గొప్ప మార్గదర్శకుడిని, కథల నవాబును కోల్పోయిందని పలువురు ప్రముఖులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సామాన్య ప్రేక్షకుడి నాడి తెలిసిన దర్శకుడిగా చలనచిత్ర చరిత్రలో నిలిచిపోయిన భాగ్యరాజ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు అభిమానులు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నారు.

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G Krishna

G Krishna

అక్షరంతో మొదలైన ప్రయాణం.. అంకెల్లో చెప్పాలంటే పదేళ్ల అనుభవం..! 2015లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేసి, ప్రింట్ మీడియా నుంచి డిజిటల్ విప్లవం వరకు అన్నిటినీ దగ్గరగా చూశాను. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నుంచి దేశ రాజధాని రాజకీయాల వరకు, గల్లీ స్థాయి వార్తల నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి విశ్లేషణల వరకు ప్రతి అంశాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేస్తూ కథనాలు అందించాను. టెక్నాలజీ స్పీడ్, బిజినెస్ లెక్కలైనా, ఆస్ట్రాలజీ విశ్లేషణ ఏదైనా.. నా నుంచి వచ్చే ప్రతి కథనం ప్రతి వార్త పాఠకుడికి ఇన్ఫర్మేషన్‌తో పాటు ఇంట్రెస్ట్‌ను కూడా అందిస్తుంది.

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