Baahubali 3: హింట్ ఇచ్చేశారు.. బాహుబలి 3 మొదలైపోతోంది!
Baahubali 3: బాహుబలి 3 వస్తుందా? అనే అభిమానుల దశాబ్దపు నిరీక్షణకు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా తెరపడింది.
Baahubali 3: భారతీయ చలనచిత్ర స్థాయిని ప్రపంచ యవనికపై నిలబెట్టిన 'బాహుబలి' కేవలం ఒక సినిమా కాదు, అదొక చరిత్ర. మహిష్మతి సామ్రాజ్య వైభవం వెండితెరను దాటి పుస్తకాలు, యానిమేషన్ల రూపంలో నిత్యం చర్చల్లోనే ఉంటోంది. ఈ క్రమంలో, బాహుబలి 3 వస్తుందా? అనే అభిమానుల దశాబ్దపు నిరీక్షణకు నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా తెరపడింది. ఈ వార్త ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా సినీ ప్రియుల్లో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
బాహుబలి 3: సంకేతాలు ఇచ్చేసిన ప్రభాస్!
భారతీయ చలనచిత్ర రంగాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పిన బాహుబలి ఫ్రాంచైజీకి పదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా, నెట్ఫ్లిక్స్లో 'బాహుబలి: ది టార్చ్బేరర్' డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ విడుదలైంది. ఈ డాక్యుమెంటరీలో దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి సహా చిత్ర బృందం అంతా కలిసి తమ జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు.
ఈ సిరీస్ చివరి క్షణాల్లో చోటుచేసుకున్న ఒక సన్నివేశం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. రానా దగ్గుబాటి సరదాగా, "ప్రపంచం ఇంకా సిద్ధంగా లేకపోవచ్చు, కానీ బాహుబలి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది..." అని వ్యాఖ్యానించారు. రానా అలా అనగానే, ప్రభాస్ చిరునవ్వుతో తన మూడు వేళ్లను చూపించి బాహుబలి 3 రాకను పరోక్షంగా ధృవీకరించారు. ఆ వెంటనే స్క్రీన్పై "లెగసీ కొనసాగుతుంది" అనే సందేశం కనిపించడంతో, బాహుబలి 3 నిర్మాణం ఖాయమని అభిమానులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు.
సోషల్ మీడియాలో రచ్చ.. ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు
ఈ డాక్యుమెంటరీ విడుదలైనప్పటి నుండి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఫ్యాన్స్ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రాజమౌళి విజన్, వందలాది మంది కళాకారుల కృషి కలిసి బాహుబలిని ఒక అద్భుతంగా మార్చాయని నెటిజన్లు కొనియాడుతున్నారు. బాహుబలి 3 గురించి వచ్చిన ఈ సంకేతం కేవలం ఊహాగానం కాదని, ఇది రాబోయే భారీ ప్రాజెక్ట్కి నాంది అని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి బాహుబలి 3 ప్రాజెక్ట్పై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. రాజమౌళి ఈ కథను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారో, షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలియాల్సి ఉంది. రాజమౌళి పద్ధతిని బట్టి చూస్తే, ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన ఒక అద్భుతమైన వేదికపై ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. బాహుబలి సామ్రాజ్యం మళ్ళీ వెండితెరపై కనిపించబోతుందనే వార్త ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ అంచనాలను పెంచింది. బాహుబలి 3 రూపంలో మహిష్మతి కీర్తి పతాక మరొకసారి ఎగరడం ఖాయమని స్పష్టమవుతోంది.