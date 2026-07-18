వినూత్న కాన్సెప్టుతో రానున్న 'పల్లబూరుసు'
Pallaburusu: తెలుగు చిత్రసీమలో అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థగా వెలుగొందుతున్న అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, విభిన్నమైన , అర్థవంతమైన కథాంశాలతో సినిమాలు రూపొందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది.
Pallaburusu: తెలుగు చిత్రసీమలో అగ్రగామి నిర్మాణ సంస్థగా వెలుగొందుతున్న అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, విభిన్నమైన , అర్థవంతమైన కథాంశాలతో సినిమాలు రూపొందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. తాజాగా ఎపిక్ స్టూడియోస్తో కలిసి ఈ సంస్థ 'పల్లబూరుసు' అనే వినూత్న కాన్సెప్ట్ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఉదయ్ చౌహాన్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే తన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్తో ప్రేక్షకులలో ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
విభిన్నమైన కథాంశం
ప్రాంతీయ సంస్కృతికి అద్దం పడుతూ, హాస్యం , భావోద్వేగాల మేళవింపుగా 'పల్లబూరుసు' సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంలో సుధాకర్ రెడ్డి , మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా నటిస్తుండగా, ప్రజ్జ్వల్ యాద్మ , గోమతి రెడ్డి కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. తాజాగా విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చాలా విభిన్నంగా ఉంది. ఒక జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో, అతిపెద్ద టూత్ బ్రష్ను త్రాసులా ఉపయోగించి దానిపై తండ్రీకొడుకులు వెన్నుకు వెన్ను ఇచ్చి కూర్చుని ఉండటం సినిమా కథలోని ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
భారీ సహకారంతో నిర్మాణం
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ గత కొంతకాలంగా ఇతర నిర్మాణ సంస్థలతో కలిసి మంచి చిత్రాలను అందిస్తోంది. సూర్య నటించిన 'కరుపు', మలయాళ చిత్రం 'బాలన్: ద బాయ్', అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా వచ్చిన 'లెనిన్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాలను ఈ సంస్థ పంపిణీ లేదా సహ నిర్మాణంతో విజయవంతంగా అందించింది. ఇప్పుడు ఎపిక్ స్టూడియోస్తో కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆదిత్య పిట్టి, వివేక్ కృష్ణాని సమర్పిస్తున్నారు. నిర్మాతలుగా వారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
ఆగస్టు 14న గ్రాండ్ రిలీజ్
ఈ చిత్రాన్ని ఉదయ్ చౌహాన్ స్వయంగా రాసి, దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కాన్సెప్ట్ పరంగా చాలా కొత్తగా అనిపిస్తున్న ఈ సినిమా, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంతో ఉంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నుండి వస్తున్న మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ కావడంతో, సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 14, 2026న భారీ స్థాయిలో విడుదల కానుంది. సాంకేతిక విలువలతో పాటు వినూత్నమైన కథనం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం కానున్నాయని సినీ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా ప్రేక్షకులను ఎలా అలరిస్తుందో చూడాలి.