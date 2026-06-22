ఐడియా అడిగితే.. అనిల్ రావిపూడి వేలుని కోసేసిన వెంకీ-కళ్యాణ్ రామ్!
Anil Ravipudi: సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు.
Anil Ravipudi: సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఆయన టాలీవుడ్ విక్టరీ వెంకటేష్ , నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్లతో కలిసి చేస్తున్న మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ సోమవారం నుంచి హైదరాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. 'పటాస్' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత కళ్యాణ్ రామ్తో అనిల్ రావిపూడి మళ్లీ కలిసి పనిచేస్తుండటం, అలాగే వెంకటేష్తో ఐదవసారి జతకట్టడం ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సమర్పిస్తోంది.
ప్రమోషన్లలో అనిల్ మార్క్!
ఎప్పుడూ తనదైన శైలిలో వైవిధ్యభరితమైన ప్రమోషన్లు చేస్తూ ఆకట్టుకునే అనిల్ రావిపూడి, ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవాన్ని కూడా ఎంతో సరదాగా ప్లాన్ చేశారు. తాను ప్రమోషన్లలో మాస్టర్ని అని జోక్ చేస్తూనే, తనకు అభిమానులు ఇచ్చిన కత్తి, వీరతిలకాన్ని టీమ్ సభ్యులందరితో పంచుకున్న తీరు ఫ్యాన్స్ను అలరిస్తోంది. వీడియోలో వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్, కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టిలతో కలిసి అనిల్ రావిపూడి చేసిన హంగామా సినిమా సెట్స్లో ఎలా ఉండబోతుందో ముందే చెప్పకనే చెబుతోంది.
రాయలసీమ నేపథ్యంలో కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్
ఈ సినిమా రాయలసీమ నేపథ్యంలో సాగుతుందని వీడియో ద్వారా వెల్లడైంది. అయితే, ఇది కేవలం యాక్షన్ డ్రామా మాత్రమే కాదని, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ కామెడీ , కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని చిత్ర బృందం స్పష్టం చేసింది. సీమ బ్యాక్డ్రాప్ అంటే యాక్షన్ ఉంటుంది, కానీ దానికి కావాల్సిన వినోదాన్ని కలిపి ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించడానికి అనిల్ సిద్ధమయ్యారు.
భారీ తారాగణం … సాంకేతిక బృందం
ఈ చిత్రంలో విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన కీర్తి సురేష్ , నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్కు జోడీగా కృతి శెట్టి నటిస్తున్నారు. అగ్రశ్రేణి తారాగణంతో పాటు, ఈ సినిమా కోసం అత్యంత ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక నిపుణుల బృందం పనిచేస్తోంది. చిత్రానికి సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందిస్తుండగా, సినిమాటోగ్రఫీని సమీర్ రెడ్డి, ఎడిటింగ్ను తమ్మిరాజు, ఆర్ట్ డైరెక్షన్ను ఏ.ఎస్. ప్రకాష్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అలాగే, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఎస్. కృష్ణ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం, రాబోయే రోజుల్లో ప్రేక్షకులకు ఒక భారీ ఎంటర్టైనర్ కానుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అనిల్ రావిపూడి-వెంకటేష్-కళ్యాణ్ రామ్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.