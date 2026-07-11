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కొత్త అవతారంలో ఆనంద్ దేవరకొండ.. 'తక్షకుడు' షూటింగ్ పూర్తి!

Takshakudu: యువ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'తక్షకుడు'. ఈ సినిమా కోసం ఆయన అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Srinivas Rao
Published on: 11 July 2026 2:52 PM IST
Takshakudu
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కొత్త అవతారంలో ఆనంద్ దేవరకొండ.. 'తక్షకుడు' షూటింగ్ పూర్తి!

Takshakudu: యువ హీరో ఆనంద్ దేవరకొండ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'తక్షకుడు'. ఈ సినిమా కోసం ఆయన అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎన్నో రోజులుగా శరవేగంగా జరుగుతున్న ఈ చిత్ర చిత్రీకరణ తాజాగా పూర్తయింది. వినోద్ అనంతోజు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచే ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ సినిమా విశేషాలేంటో చూద్దాం.

ఒక డిఫరెంట్ షేడ్స్‌లో ఆనంద్

ఆనంద్ దేవరకొండ కెరీర్‌లో ఇప్పటివరకు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే, 'తక్షకుడు' పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. ఇప్పటివరకు క్లాస్ పాత్రలతోనే అలరించిన ఆనంద్, ఈసారి మాత్రం పూర్తిస్థాయి యాక్షన్ అవతారంలో కనిపిస్తున్నారు. టీజర్‌లో ఆయన కటౌట్, ఇంటెన్స్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చూస్తుంటే, దర్శకుడు వినోద్ అనంతోజు కథను చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా మలిచినట్లు కనిపిస్తోంది. షూటింగ్ కంప్లీట్ అయ్యింది కాబట్టి, ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను కూడా వేగంగా పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు మేకర్స్.

డైరెక్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్.. డేట్ ఎప్పుడంటే?

ఈ సినిమా థియేటర్ల బాట పట్టడం లేదు. దీనిని నేరుగా ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'నెట్‌ఫ్లిక్స్'లో విడుదల చేయబోతున్నట్లు ఇప్పటికే అఫీషియల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. అయితే, స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు అనేది ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు. క్లాస్ హీరోగా ముద్రపడిన ఆనంద్‌ను ఇలాంటి రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్‌లో చూడాలని ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా ఆయన కెరీర్‌లోనే ఒక డిఫరెంట్ ప్రయత్నంగా నిలుస్తుంది. త్వరలోనే ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నారు. మొత్తానికి ఆనంద్ దేవరకొండ నుండి వస్తున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి.

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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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