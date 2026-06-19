Allu Arjun : అల్లు అర్జున్కు కోర్టు షాక్.. సంధ్య కేసులో హాజరు తప్పదు.!
Allu Arjun : హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించిన కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. టాలీవుడ్ స్టార్
Allu Arjun : హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించిన కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్కు నాంపల్లి కోర్టు సమన్లు (నోటీసులు) జారీ చేసింది. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా వచ్చే సోమవారం నాడు కోర్టుకు వ్యక్తిగతంగా హాజరుకావాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఈ పరిణామం టాలీవుడ్తో పాటు అల్లు అర్జున్ అభిమానుల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అల్లు అర్జున్ ఏ-11.. కోర్టు సీరియస్
'పుష్ప-2' సినిమా విడుదల సమయం నాటి సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసుపై నాంపల్లి కోర్టు విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఈ కేసులో పోలీసులు దాఖలు చేసిన నివేదికల ప్రకారం అల్లు అర్జున్ను A11 (11వ నిందితుడు) గా చేర్చారు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం, ఈ కేసులో ఉన్న లూప్హోల్స్ను, బాధ్యతలను తేల్చడానికి అల్లు అర్జున్తో పాటు మిగిలిన కీలక నిందితులు కూడా కోర్టుకు రావాలని స్పష్టం చేసింది.
19 మందికి సమన్లు.. 23 మందిపై ఛార్జ్షీట్
ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయి పరిశోధన జరిపి, మొత్తం 23 మంది నిందితులపై కోర్టులో ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేశారు. ఈ ఛార్జ్షీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న నాంపల్లి కోర్టు.. తాజాగా అల్లు అర్జున్తో సహా మొత్తం 19 మంది నిందితులకు సమన్లు జారీ చేసింది. కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా నిందితులంతా సోమవారం ఖచ్చితంగా న్యాయస్థానం ముందు హాజరుకావాల్సిందేనని జడ్జి ఆదేశించారు.
అసలేం జరిగింది..?
'పుష్ప-2' సినిమా ప్రీమియర్ షో సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్దకు హీరో అల్లు అర్జున్ వస్తున్నారనే సమాచారంతో అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి తరలివచ్చారు. ఆ సమయంలో ఒక్కసారిగా తోపులాట, తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ దురదృష్టకర ఘటనలో రేవతి అనే మహిళ తీవ్రంగా గాయపడి మృతి చెందగా, ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ్ తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. ఈ ఘటన అప్పట్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఆ తర్వాత మృతురాలి కుటుంబానికి అల్లు అర్జున్ ఆర్థికంగా అండగా నిలిచినప్పటికీ, భద్రతా లోపాలు , నిబంధనల ఉల్లంఘనల కింద నమోదైన ఈ క్రిమినల్ కేసు విచారణ మాత్రం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో కొనసాగుతోంది.