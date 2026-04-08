Raaka: అల్లు అర్జున్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్. 'రాకా' (Raaka) ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌లో బన్నీ గుండుతో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.

Arun Chilukuri
Published on: 8 April 2026 3:56 PM IST
Raaka: ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) పుట్టినరోజు వేడుకలు నెట్టింట మిన్నంటుతున్నాయి. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న అట్లీ (Atlee) ప్రాజెక్ట్ నుంచి అదిరిపోయే అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ చిత్రానికి ‘రాకా’ (Raaka) అనే పవర్‌ఫుల్ టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ చిత్ర బృందం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

గుండు లుక్‌లో బన్నీ.. సోషల్ మీడియా షేక్!

ఈ పోస్టర్‌లో అల్లు అర్జున్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా గుండు (Bald Look) తో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. "ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే.. మీ ఊహలకు మించి ఈ చిత్రం ఉంటుంది" అంటూ టీమ్ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ సినిమాపై అంచనాలను ఆకాశానికి తీసుకెళ్లింది. ఈ డిఫరెంట్ మేకోవర్ చూస్తుంటే అట్లీ ఏదో పెద్ద ప్రయోగమే చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

ఈ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌లో అల్లు అర్జున్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ వెండితెరపై ఎలా ఉండబోతుందోనని ఫ్యాన్స్ అప్పుడే చర్చలు మొదలుపెట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, హిందీతో పాటు మొత్తం 7 భాషల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేయనున్నారు.

కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించబోతున్నాం: అట్లీ

దర్శకుడు అట్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని ఇవ్వడమే మా లక్ష్యం. ఆడియన్స్ ఆశ్చర్యపోయేలా ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించబోతున్నాం" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. గతంలో 'జవాన్'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న అట్లీ, ఇప్పుడు బన్నీతో కలిసి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో చూడాలి. మొత్తానికి 'రాకా' ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. అభిమానులు "హిట్ సినిమా లోడింగ్.." అంటూ కామెంట్లతో సందడి చేస్తున్నారు.


వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
