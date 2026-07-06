వర్చువల్గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్
Allu Arjun: హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ షో సమయంలో జరిగిన దురదృష్టకర తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి నాంపల్లి కోర్టులో సోమవారం కీలక విచారణ జరిగింది. షూటింగ్ నిమిత్తం ముంబైలో ఉన్న నటుడు అల్లు అర్జున్, ఈ విచారణకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు.
అల్లు అర్జున్: హైదరాబాద్లోని సంధ్య థియేటర్ వద్ద 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ షో సమయంలో జరిగిన దురదృష్టకర తొక్కిసలాట ఘటనకు సంబంధించి నాంపల్లి కోర్టులో సోమవారం కీలక విచారణ జరిగింది. షూటింగ్ నిమిత్తం ముంబైలో ఉన్న నటుడు అల్లు అర్జున్, ఈ విచారణకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. ఆయన వ్యక్తిగత హాజరుకు మినహాయింపునిస్తూ కోర్టు అనుమతించడంతో, ఈ వర్చువల్ విచారణ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా జరిగింది.
కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్..
ముంబైలో తన కొత్త సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, చట్టపరమైన బాధ్యతలను గౌరవిస్తూ అల్లు అర్జున్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా న్యాయమూర్తి ముందు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ ఘటనపై విచారణను ఎదుర్కొనేందుకు ఆయన సంసిద్ధత వ్యక్తం చేయడంతో, ఈ వర్చువల్ విధానాన్ని న్యాయస్థానం ఆమోదించింది. సినిమా ప్రదర్శనల సమయంలో భద్రత , నిర్వహణలో జరిగిన లోపాలపై జరిగిన ఈ విచారణ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
చార్జిషీట్ దాఖలు.. నిందితుల గైర్హాజరుతో వాయిదా..
ఈ కేసులో పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కీలకమైన 500 పేజీల చార్జిషీట్ కాపీలను కోర్టుకు సమర్పించారు. ఇందులో మొత్తం 23 మంది నిందితులపై నమోదైన అభియోగాలను పొందుపరిచారు. థియేటర్ యాజమాన్యం , అల్లు అర్జున్ బృందంపై ఉన్న ఆరోపణలను ఈ చార్జిషీట్ విపులంగా వివరిస్తోంది. అయితే, విచారణ కొనసాగే క్రమంలో కేసులో ఉన్న 23 మంది నిందితులలో కొందరు సోమవారం కోర్టుకు హాజరు కాలేదు.
న్యాయపరమైన నిబంధనల ప్రకారం విచారణలో నిందితులందరూ తప్పనిసరిగా ఉండాలి కాబట్టి, న్యాయమూర్తి కేసును జులై 29, 2026కి వాయిదా వేశారు. ఆ తేదీ నాటికి నిందితులందరూ హాజరు కావాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. డిసెంబర్ 2024లో జరిగిన ఈ విషాదకర సంఘటనకు సంబంధించి తదుపరి విచారణలో ఏ నిర్ణయాలు వెలువడతాయనేది ఇప్పుడు సినీ , చట్టపరమైన వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.