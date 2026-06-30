Allari Naresh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' తో అలరించనున్న అల్లరి నరేష్
Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆయన 65వ సినిమా ప్రకటనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నింపారు.
Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆయన 65వ సినిమా ప్రకటనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. 'రంభ ఊర్వశి మేనక' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్తో వస్తున్న ఈ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నరేష్ మళ్ళీ ఫాంటసీ జోనర్లోకి అడుగుపెడుతుండటం విశేషం.
ఫస్ట్ లుక్: అద్భుతమైన ఫాంటసీ లోకం
"కామెడీ గోస్ కాస్మిక్" అనే ట్యాగ్లైన్తో వచ్చిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది. స్వర్గలోకపు మెట్లపై అల్లరి నరేష్ కూర్చుని, రంభ, ఊర్వశి, మేనక పేర్లు ఉన్న ఒక పత్రాన్ని పట్టుకుని ఉండగా, పైన అప్సరసలు కనిపిస్తున్న దృశ్యం చాలా కళాత్మకంగా ఉంది. ఈ పోస్టర్ సినిమాలోని కామెడీ, మ్యాజిక్, మలుపులను అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తోంది.
చిత్ర విశేషాలు … బృందం
చంద్రమోహన్ చింతడ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని రాజేష్ దండ , నిమ్మకాయల ప్రసాద్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ , హాస్య మూవీస్ సంస్థల మధ్య వస్తున్న మొదటి సినిమా ఇది. 2012లో వచ్చిన 'యముడికి మొగుడు' తర్వాత నరేష్ ఫాంటసీ కామెడీలో నటిస్తుండటంతో అంచనాలు పెరిగాయి.
ఈ సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్, నరేష్ వి.కె, శ్రీనివాస్ రెడ్డి , మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సాంకేతిక విభాగంలో రామ్ రెడ్డి ఛాయాగ్రహణం అందించగా, చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. బ్రహ్మ కడలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా, చోటా కె. ప్రసాద్ ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంతో ఉంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 4న వెండితెరపై ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయనుందో చూడాలి!