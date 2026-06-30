Home సినిమాAllari Naresh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' తో అలరించనున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' తో అలరించనున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆయన 65వ సినిమా ప్రకటనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నింపారు.

Srinivas Rao
Published on: 30 Jun 2026 3:26 PM IST
Allari Naresh
X

Allari Naresh: 'రంభ ఊర్వశి మేనక' తో అలరించనున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆయన 65వ సినిమా ప్రకటనతో అభిమానుల్లో ఉత్సాహం నింపారు. 'రంభ ఊర్వశి మేనక' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నరేష్ మళ్ళీ ఫాంటసీ జోనర్‌లోకి అడుగుపెడుతుండటం విశేషం.

ఫస్ట్ లుక్: అద్భుతమైన ఫాంటసీ లోకం

"కామెడీ గోస్ కాస్మిక్" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో వచ్చిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తోంది. స్వర్గలోకపు మెట్లపై అల్లరి నరేష్ కూర్చుని, రంభ, ఊర్వశి, మేనక పేర్లు ఉన్న ఒక పత్రాన్ని పట్టుకుని ఉండగా, పైన అప్సరసలు కనిపిస్తున్న దృశ్యం చాలా కళాత్మకంగా ఉంది. ఈ పోస్టర్ సినిమాలోని కామెడీ, మ్యాజిక్, మలుపులను అద్భుతంగా ప్రతిబింబిస్తోంది.

చిత్ర విశేషాలు … బృందం

చంద్రమోహన్ చింతడ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని రాజేష్ దండ , నిమ్మకాయల ప్రసాద్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ , హాస్య మూవీస్ సంస్థల మధ్య వస్తున్న మొదటి సినిమా ఇది. 2012లో వచ్చిన 'యముడికి మొగుడు' తర్వాత నరేష్ ఫాంటసీ కామెడీలో నటిస్తుండటంతో అంచనాలు పెరిగాయి.

ఈ సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్, నరేష్ వి.కె, శ్రీనివాస్ రెడ్డి , మురళీధర్ గౌడ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. సాంకేతిక విభాగంలో రామ్ రెడ్డి ఛాయాగ్రహణం అందించగా, చైతన్ భరద్వాజ్ సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. బ్రహ్మ కడలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్‌గా, చోటా కె. ప్రసాద్ ఎడిటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ప్రేక్షకులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చిత్ర బృందం నమ్మకంతో ఉంది. విభిన్నమైన కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రం, సెప్టెంబర్ 4న వెండితెరపై ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయనుందో చూడాలి!

Allari NareshRamba Oorvasi MenakaComedy Goes CosmicNew Telugu MovieRelease Date
Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X