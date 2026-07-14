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హారర్ ప్రపంచంలోకి కొత్త అతిథి...'తుంబాడ్ 2'లో ఆలియా భట్

Tumbbad: ఎన్నో ఏళ్లుగా హారర్-ఫాంటసీ చిత్రాలకు బెంచ్‌మార్క్‌గా నిలిచిన 'తుంబాడ్', ఇప్పుడు రెండో భాగంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

Srinivas Rao
Updated on: 14 July 2026 11:44 AM IST
Tumbbad
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హారర్ ప్రపంచంలోకి కొత్త అతిథి...'తుంబాడ్ 2'లో ఆలియా భట్

Tumbbad:ఎన్నో ఏళ్లుగా హారర్-ఫాంటసీ చిత్రాలకు బెంచ్‌మార్క్‌గా నిలిచిన 'తుంబాడ్', ఇప్పుడు రెండో భాగంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి భాగం ఒక కల్ట్ క్లాసిక్‌గా పేరు తెచ్చుకోగా, ఈ సీక్వెల్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం తాజాగా విడుదల చేసిన అప్‌డేట్ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.

ఆలియా భట్ ఎంట్రీ

ఈ సినిమాలో నటించేందుకు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ అధికారికంగా సంతకం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆమె దాదాపు 20 రోజుల పాటు షూటింగ్‌లో పాల్గొననున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే సోహం షా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో, మరో కీలక పాత్రలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కూడా జతకలిశారు. వీరి కలయిక ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది.

సినిమా విశేషాలు

అదేశ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'తుంబాడ్ 2' షూటింగ్ ఇప్పటికే ముంబైలో ప్రారంభమైంది. మొదటి భాగంలో చూపించిన చీకటి జానపద కథలను, పురాణ గాథలను ఈ సీక్వెల్ మరింత లోతుగా, భీకరంగా చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. "ప్రళయ్ ఆయేగా" (ప్రళయం వస్తుంది) అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో వస్తున్న ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.

టెక్నికల్ టీమ్ & రిలీజ్

సోహం షా ఫిలిమ్స్ , పెన్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. సినిమాకు ఎడిటర్‌గా సంయుక్త కాజా పనిచేస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడి పేరు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య వస్తున్న ఈ హారర్ అడ్వెంచర్ చిత్రం, 2027 డిసెంబర్ 3న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.


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Srinivas Rao

Srinivas Rao

శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలులో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

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