హారర్ ప్రపంచంలోకి కొత్త అతిథి...'తుంబాడ్ 2'లో ఆలియా భట్
Tumbbad: ఎన్నో ఏళ్లుగా హారర్-ఫాంటసీ చిత్రాలకు బెంచ్మార్క్గా నిలిచిన 'తుంబాడ్', ఇప్పుడు రెండో భాగంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
Tumbbad:ఎన్నో ఏళ్లుగా హారర్-ఫాంటసీ చిత్రాలకు బెంచ్మార్క్గా నిలిచిన 'తుంబాడ్', ఇప్పుడు రెండో భాగంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి భాగం ఒక కల్ట్ క్లాసిక్గా పేరు తెచ్చుకోగా, ఈ సీక్వెల్ కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం తాజాగా విడుదల చేసిన అప్డేట్ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.
ఆలియా భట్ ఎంట్రీ
ఈ సినిమాలో నటించేందుకు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్ అధికారికంగా సంతకం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆమె దాదాపు 20 రోజుల పాటు షూటింగ్లో పాల్గొననున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే సోహం షా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో, మరో కీలక పాత్రలో నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ కూడా జతకలిశారు. వీరి కలయిక ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచింది.
సినిమా విశేషాలు
అదేశ్ ప్రసాద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'తుంబాడ్ 2' షూటింగ్ ఇప్పటికే ముంబైలో ప్రారంభమైంది. మొదటి భాగంలో చూపించిన చీకటి జానపద కథలను, పురాణ గాథలను ఈ సీక్వెల్ మరింత లోతుగా, భీకరంగా చూపించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. "ప్రళయ్ ఆయేగా" (ప్రళయం వస్తుంది) అనే ట్యాగ్లైన్తో వస్తున్న ఈ చిత్రం, ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనుంది.
టెక్నికల్ టీమ్ & రిలీజ్
సోహం షా ఫిలిమ్స్ , పెన్ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. సినిమాకు ఎడిటర్గా సంయుక్త కాజా పనిచేస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడి పేరు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. భారీ అంచనాల మధ్య వస్తున్న ఈ హారర్ అడ్వెంచర్ చిత్రం, 2027 డిసెంబర్ 3న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.