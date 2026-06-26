ఆమె విమర్శలు చాలా దారుణం.. భరించలేను.. అక్షయ్ కుమార్
Akshay Kumar: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ తన వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన విషయాల్లో తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా పాత్ర గురించి ఎప్పుడూ బహిరంగంగానే చెబుతుంటారు.
Akshay Kumar: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ తన వ్యక్తిగత , వృత్తిపరమైన విషయాల్లో తన భార్య ట్వింకిల్ ఖన్నా పాత్ర గురించి ఎప్పుడూ బహిరంగంగానే చెబుతుంటారు. ట్వింకిల్ తనకి అత్యంత కఠినమైన విమర్శకురాలు అని ఆయన మరోసారి అంగీకరించారు. తన రాబోయే చిత్రం 'వెల్కమ్ టు ద జంగిల్' ప్రమోషన్లలో భాగంగా, ట్వింకిల్ ఇచ్చే నిజాయితీ గల అభిప్రాయాలు తనను ఎలా గ్రౌండెడ్గా ఉంచుతాయో వివరించారు.
"ఆమె విమర్శలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి"
ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో అక్షయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, తన జీవితంలో అతిపెద్ద క్రిటిక్ ఎవరు అని అడిగినప్పుడు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ట్వింకిల్ పేరు చెప్పారు. "ఆమె విమర్శలు చాలా దారుణంగా ఉంటాయి. ఆ మాటలు నా మనసును గాయపరచగలవు. ఆమె ముందు నేను ఏమీ అనలేను" అని నవ్వుతూ పేర్కొన్నారు.
అయితే, ట్వింకిల్ నుండి ప్రశంసలు రావడం తనకు ఎంతో అరుదైన విషయమని అక్షయ్ తెలిపారు. ఇటీవల తన సినిమా ట్రైలర్ చూసి ట్వింకిల్ మెచ్చుకుంటూ మెసేజ్ పంపినప్పుడు, తాను ఎంతో సంతోషించానని, ఆ విషయాన్ని దర్శకుడు ప్రియదర్శన్తో కూడా పంచుకున్నానని ఆయన చెప్పారు. సాధారణంగా తాను చేసే చాలా సినిమాల గురించి ట్వింకిల్, "ఏమిటిది?" అంటూ నేరుగా విమర్శిస్తుందని, ఆమె స్పందనలు చాలా పచ్చిగా ఉంటాయని అక్షయ్ సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు. కొన్నిసార్లు సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయం సాధించినా, ఆమె మాత్రం తన అభిప్రాయానికే కట్టుబడి ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు.
'వెల్కమ్ టు ద జంగిల్'తో రానున్న ఖిలాడీ
ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్ 'వెల్కమ్ టు ద జంగిల్' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఇది 'వెల్కమ్' ఫ్రాంచైజీలో రాబోతున్న లేటెస్ట్ చిత్రం. ఈ భారీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్లో అక్షయ్తో పాటు సునీల్ శెట్టి, పరేష్ రావల్, అర్షద్ వార్సి, రవీనా టాండన్, లారా దత్తా, దిశా పటాని, జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తోంది. అహ్మద్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
ట్వింకిల్ ఖన్నా లాంటి నిజాయితీ గల విమర్శకురాలు పక్కన ఉండటం వల్లే అక్షయ్ కుమార్ తన కెరీర్లో ప్రతీ అడుగు జాగ్రత్తగా వేయగలుగుతున్నారని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.