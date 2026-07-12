Lenin: మొదటి రోజు కంటే రెండో రోజే ఎక్కువ వసూళ్లు.. 'లెనిన్' మ్యాజిక్ ఇదే!
Lenin: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా, మురళీ కిషోర్ అబ్బురు దర్శకత్వంలో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘లెనిన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని విజయాన్ని నమోదు చేస్తోంది.
Lenin: అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా, మురళీ కిషోర్ అబ్బురు దర్శకత్వంలో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘లెనిన్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని విజయాన్ని నమోదు చేస్తోంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ రివెంజ్ యాక్షన్ డ్రామా, మొదటి రోజే పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుని ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. అఖిల్ కెరీర్లో ఈ చిత్రం అతిపెద్ద ఓపెనర్గా నిలవడం పట్ల చిత్రబృందం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది.
రెండు రోజుల్లోనే 37.2 కోట్ల గ్రాస్..
తాజాగా చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, ‘లెనిన్’ చిత్రం కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 37.2 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. మొదటి రోజు రూ. 16.7 కోట్లతో మొదలైన ఈ జర్నీ, రెండో రోజు మరింత పుంజుకుని ఏకంగా రూ. 20.5 కోట్ల గ్రాస్ను రాబట్టింది. మొదటి రోజుతో పోలిస్తే రెండో రోజు కలెక్షన్లలో గణనీయమైన వృద్ధి కనిపించడం విశేషం. మౌత్ టాక్ బాగుండటంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు.
సండే కలెక్షన్లతో 50 కోట్లు ఖాయం!
వీకెండ్ కావడంతో పాటు ఆదివారం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా రికార్డ్ స్థాయిలో ఉండటంతో, ఈ కలెక్షన్లు మరో స్థాయికి చేరతాయని ట్రేడ్ అనలిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఆదివారం ముగిసే సమయానికి సినిమా మొత్తం మీద రూ. 50 కోట్ల మార్కును సునాయాసంగా దాటబోతోందని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా నటించగా, తమన్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం సినిమాకు అదనపు బలంగా మారింది.
దిగ్గజాల అండతో..
ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని నాగార్జున గారు , నిర్మాత నాగ వంశీ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. అఖిల్ మార్క్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లకు తోడు, శివాజీ, బ్రహ్మాజీ, సునీల్, ఈశ్వరీ రావు వంటి సీనియర్ నటుల నటన సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. ప్రమోద్ పంజు కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో మెరిశారు. అఖిల్ కెరీర్లో ఈ సినిమా ఒక ల్యాండ్మార్క్ హిట్గా నిలవడం ఖాయమని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.