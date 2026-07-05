నాగ చైతన్య పై అఖిల్ కామెంట్స్!
అఖిల్ చేసిన ఈ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి..
అక్కినేని అఖిల్ ఇటీవల తన తండ్రి నాగార్జున , అన్నయ్య నాగ చైతన్య గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు అభిమానుల మనసును గెలుచుకున్నాయి. తన జీవితంలో స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తుల గురించి అఖిల్ చెబుతూ, వారిద్దరితో తనకు ఉన్న బంధం ఎంత బలమైనదో వివరించారు. ఈ మాటలు అక్కినేని కుటుంబంపై అభిమానులకు ఉన్న ప్రేమాభిమానాలను మరింత పెంచాయి.
నాగార్జున గారే నా అసలైన హీరో
తనకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తి తన తండ్రి నాగార్జున అని అఖిల్ ఎంతో గౌరవంతో చెప్పారు. ఒక స్టార్గా, ఒక వ్యక్తిగా నాగార్జున దశాబ్దాలుగా తనను తాను మలుచుకున్న విధానం, ఆయన బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన తనకు ఎంతో ప్రేరణనిస్తాయని అఖిల్ పేర్కొన్నారు. నాగార్జున గారికి తరతరాల నుంచి ఉన్న భారీ మహిళా అభిమాన వర్గాన్ని చూసి తను ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపోతుంటానని, ఆయన పాపులారిటీ సామాన్యమైనది కాదని అఖిల్ వివరించారు.
స్వేచ్ఛను ఇచ్చే అన్నయ్య నాగ చైతన్య
ఇక తన అన్నయ్య నాగ చైతన్య గురించి మాట్లాడుతూ, చైతు ఎప్పుడూ తనపై ఆధిపత్యం చెలాయించే ‘పెద్దన్నయ్య’లా వ్యవహరించలేదని అఖిల్ స్పష్టం చేశారు. తనకు నచ్చిన నిర్ణయాలు తీసుకునే పూర్తి స్వేచ్ఛను చైతన్య ఎప్పుడూ ఇస్తారని, వారిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం అధికారం కంటే, పరస్పర గౌరవం , అవగాహన మీద ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు. ఈ మాటలు అక్కినేని సోదరుల మధ్య ఉన్న ఎంతో విడదీయలేని అనుబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి.
అభిమానుల ప్రశంసలు
అఖిల్ చేసిన ఈ ఎమోషనల్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న గౌరవం, ఒకరి ఎదుగుదలను ఒకరు కోరుకునే తత్వం అక్కినేని కుటుంబం ప్రత్యేకత అని అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు. కుటుంబంలో ఇంతటి సామరస్యం ఉండటమే తమ సక్సెస్కు కారణమని నెటిజన్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
తండ్రి నాగార్జున నుంచి క్రమశిక్షణ, అన్నయ్య చైతన్య నుంచి స్వేచ్ఛను నేర్చుకుంటున్న అఖిల్, ఒక బాధ్యతాయుతమైన నటుడిగా ఎదుగుతుండటంపై సినీ విశ్లేషకులు కూడా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.