Lenin: అఖిల్ అక్కినేని పవర్ ఫుల్ లుక్.. బర్త్ డే స్పెషల్ పోస్టర్ రిలీజ్!
Lenin: యంగ్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని పుట్టినరోజు (ఏప్రిల్ 8) సందర్భంగా ఆయన కొత్త చిత్రం ‘లెనిన్’ నుంచి మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు.
Lenin: యంగ్ అండ్ డైనమిక్ హీరో అఖిల్ అక్కినేని ‘లెనిన్’ మీదున్న హైప్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్పై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించిన ‘లెనిన్’ ఓ డిఫరెంట్ స్టోరీతో రాబోతోంది. ఇప్పటికే ఫస్ట్ సింగిల్తో మంచి బజ్ ఏర్పడింది. ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. భావోద్వేగాలతో పాటుగా ఆకట్టుకునే కథనంతో కంప్లీట్ సినిమాటిక్ ప్యాకేజీగా ‘లెనిన్’ రూపుదిద్దుకుంటోంది.
అఖిల్ అక్కినేని పుట్టినరోజు (ఏప్రిల్ 8) సందర్భంగా నిర్మాతలు స్పెషల్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఆయనకు బర్త్ డే విషెస్ చెబుతూ ఈ పవర్ ఫుల్ పోస్టర్ను సోషల్ మీడియాలో విడుదల చేశారు. ఈ పోస్టర్లో అఖిల్ కొత్త లుక్లో కనిపించగా, ఆయన చిరునవ్వు మరింత అట్రాక్టివ్గా ఉంది. అభిమానుల్లో ఇప్పటికే ఎన్నో అంచనాల్ని క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం జూన్ 26, 2026న విడుదల కానుంది.
మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు ‘లెనిన్’ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో, అద్భుతమైన సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి థమన్ ఎస్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన మ్యూజిక్, ఆర్ఆర్తో సినిమా నెక్ట్స్ లెవెల్కు వెళ్తుందని టీం చెబుతోంది. అభిమానులకు, సినీ ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియెన్స్ ఇచ్చేలా ‘లెనిన్’ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు.
నటీనటులు: అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్స్ తదితరులు
సాంకేతిక బృందం
బ్యానర్లు: మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ LLP, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్
నిర్మాతలు: అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ
సమర్పణ: అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్
రచన & దర్శకత్వం: మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు
మ్యూజిక్: థమన్ ఎస్
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
DOP: లియోన్ బ్రిట్టో
ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: అవినాష్ కొల్లా
పీఆర్వో: వంశీ కాకా