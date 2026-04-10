Adivi Sesh: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో అడివి శేష్, విలక్షణ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్‌తో కలిసి తన తదుపరి చిత్రాన్ని చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

Srinivas Rao
Published on: 10 April 2026 11:21 AM IST
Adivi Sesh: టాలీవుడ్ యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో అడివి శేష్, విలక్షణ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్‌తో కలిసి తన తదుపరి చిత్రాన్ని చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వైవిధ్యమైన కథాంశంతో రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అడివి శేష్ తన తాజా చిత్రం 'డెకాయిట్' ప్రమోషన్ల సందర్భంగా అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ఈ ఆసక్తికర కలయిక టాలీవుడ్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.

గూఢచారి 2 తర్వాతే కొత్త ప్రయాణం

నటుడిగా, రచయితగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న అడివి శేష్, ప్రస్తుతం వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్నారు. తాజాగా ఆయన నటించిన 'డెకాయిట్' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలై మంచి టాక్ సంపాదించుకుంటోంది. ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, తన తదుపరి చిత్రాల గురించి అడివి శేష్ ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. 'చి ల సౌ', 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' వంటి చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో శేష్ ఒక సినిమా చేయబోతున్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం శేష్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'జీ 2' (గూఢచారి 2) చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ భారీ స్పై థ్రిల్లర్ షూటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే రాహుల్ రవీంద్రన్ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కనుంది.

రాహుల్ రవీంద్రన్ నమ్మకం

దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ, కథపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని వ్యక్తపరిచారు. అడివి శేష్ శైలికి సరిపోయే విధంగా, ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ఉత్కంఠభరితమైన కథనాన్ని సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన కథలను, కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలను ఎంచుకునే శేష్.. ఈసారి కూడా ఏదో ఒక సరికొత్త ప్రయోగంతో వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఇద్దరు ప్రతిభావంతులు కలిస్తే వెండితెరపై మ్యాజిక్ ఖాయమని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

థియేటర్లలో 'డెకాయిట్' హంగామా

మరోవైపు, అడివి శేష్ మరియు మృణాల్ ఠాకూర్ జంటగా నటించిన ప్రేమాయణ యాక్షన్ డ్రామా 'డెకాయిట్' నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంతో షానీల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్, పాటలు సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచగా, థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉందో చూడాలి. శేష్ మార్క్ యాక్షన్ మరియు మృణాల్ భావోద్వేగపూరిత నటన ఈ చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. తన కెరీర్‌లో మరో వైవిధ్యమైన చిత్రంతో పలకరించిన శేష్, అటు 'జీ 2' మరియు ఇటు రాహుల్ రవీంద్రన్ సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన హవాను కొనసాగించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

Adivi SeshRahul RavindranDacoitG2 MovieTelugu Cinema UpdatesMrunal Thakur
శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

