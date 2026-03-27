Home సినిమా రివ్యూSuyodhana Review: ‘సుయోధన’ రివ్యూ.. ప్రియదర్శి కెరీర్‌లో మరో వైవిధ్యమైన థ్రిల్లర్!

Suyodhana Review: ‘సుయోధన’ రివ్యూ.. ప్రియదర్శి కెరీర్‌లో మరో వైవిధ్యమైన థ్రిల్లర్!

Suyodhana Review: టాలీవుడ్‌లో విలక్షణ పాత్రలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు ప్రియదర్శి, తాజాగా 'సుయోధన' అనే సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు.

Arun Chilukuri
Updated on: 27 March 2026 3:17 PM IST
Suyodhana Review
Suyodhana Review: ‘సుయోధన’ రివ్యూ.. ప్రియదర్శి కెరీర్‌లో మరో వైవిధ్యమైన థ్రిల్లర్!

Suyodhana Review: టాలీవుడ్‌లో విలక్షణ పాత్రలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు ప్రియదర్శి, తాజాగా 'సుయోధన' అనే సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ప్రజ్వలా లైన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై వైఎస్ మాధవ్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మార్చి 27న విడుదలైంది.

కథాంశం:

వరుణ్ (ప్రియదర్శి) ఒక ఫోలే (Sound Designer) ఆర్టిస్ట్. అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి 'సుయోధన' అనే ఒక వింత శబ్దం వినిపిస్తూ, కళ్ళముందు దుర్యోధనుడి ఆకారం కదలాడుతుంటుంది. వరుణ్ తండ్రి మద్దులూరి ప్రకాష్ (సాయి కుమార్) ఒక రాజకీయ నాయకుడు, నాటక కళాకారుడు. ఒకానొక దశలో వరుణ్‌కు తన తండ్రిలోనే దుర్యోధనుడు కనిపిస్తాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో వారిపై హత్యాయత్నం జరుగుతుంది. అసలు ఆ శబ్దం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? వరుణ్ తండ్రిని చంపాలని చూసింది ఎవరు? ఈ మిస్టరీలో రాజకీయ కోణం ఏంటి? అన్నదే ఈ సినిమా కథ.

విశ్లేషణ:

దర్శకుడు మాధవ్ రెడ్డి ఎంచుకున్న 'ఫోలే ఆర్టిస్ట్' అనే పాయింట్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. సినిమాలో శబ్దాలను ఎలా రికార్డ్ చేస్తారో చూపిస్తూనే, కథలో సస్పెన్స్‌ను చివరి వరకు కొనసాగించడంలో దర్శకుడు సఫలమయ్యారు.

ప్లస్ పాయింట్స్: స్క్రీన్ ప్లే, ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ మరియు క్లైమాక్స్ సినిమాకు ప్రధాన బలం. జై క్రిష్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మరియు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ థ్రిల్లర్ మూడ్‌ను అద్భుతంగా ఎలివేట్ చేశాయి.

మైనస్ పాయింట్స్: మొదటి భాగంలో అక్కడక్కడా సాగతీత (Lag) అనిపిస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్ మరికొంత పకడ్బందీగా ఉంటే బాగుండేది.

నటీనటుల పనితీరు:

ప్రియదర్శి తన కెరీర్‌లో మరో బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు. భయం, ఆందోళన కలిగించే పాత్రలో ఆయన ఒదిగిపోయారు. ఇక సాయి కుమార్ తన గాంభీర్యమైన నటనతో, డైలాగ్ పవర్‌తో సినిమాకు పిల్లర్‌లా నిలిచారు. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ప్రేమ తల్లి పాత్రలో ఆకట్టుకోగా.. హీరోయిన్ ద్రిషిక చందర్ తన పరిధి మేరకు బాగా నటించింది. సత్యదేవ్, బిత్తిరి సత్తి పాత్రలు కథలో భాగంగా రాసుకోవడం మెచ్చుకోదగ్గ విషయం.

ముగింపు:

వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్, సౌండ్ డిజైనింగ్ నేపథ్యంలో సాగే మిస్టరీ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి 'సుయోధన' ఒక మంచి ఛాయిస్. రొటీన్ మాస్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఒక కొత్త అనుభూతిని ఈ చిత్రం అందిస్తుంది.

రేటింగ్: 3.25/5

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

