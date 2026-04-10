Dacoit movie review: అడవి శేష్ మళ్లీ మెప్పించాడా.? డెకాయిట్ మూవీ ఎలా ఉందంటే.?
Dacoit movie review: సినిమాల ఎంపికలో తనదైన ముద్ర వేయడంలో అడివి శేష్ ముందుంటాడు. క్షణం, గూడాఛారి, ఎవరు, హిట్2, మేజర్ వంటి సినిమాలే ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా డెకాయిట్ మూవీతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. మరి ఈ సినిమాతో శేష్ మరో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడా లేదా ఈరోజు రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ ఏంటంటే.?
హరిదాస్ అలియాస్ హరి (అడివి శేష్) కడప సెంట్రల్ జైలులో 13 ఏళ్లుగా శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీ. తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వ్యక్తి తన మాజీ ప్రేయసి సరస్వతి అలియాస్ జూలియట్ (మృణాల్ ఠాకూర్) అని అతను నమ్ముతాడు. ఒక హత్య కేసులో ఆమె ఇచ్చిన సాక్ష్యంతోనే తాను జైలుకెళ్లాల్సి వచ్చిందని భావిస్తూ పగతో కాలం గడుపుతాడు.
జైల్లో ఉండగా ఇషాద్ భాయ్ (అతుల్ కులకర్ణి) అనే ఖైదీతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అతని సహాయంతో హరి జైలు నుంచి తప్పించుకుని బయటకు వస్తాడు. విదేశాలకు వెళ్లి కొత్త జీవితం మొదలుపెట్టాలని అనుకుంటాడు. అయితే దానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతుంది.
ఈ సమయంలో హరి, సరస్వతిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. కానీ అక్కడ చూసే దృశ్యం అతన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సరస్వతి ఇప్పుడు ఓ చిన్నారి తల్లిగా జీవిస్తోంది. ఆమె భర్త భాస్కర్ (వైభవ్) తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అతని ప్రాణాలు కాపాడాలంటే భారీ మొత్తంలో డబ్బు అవసరం.
ఇదే సమయంలో హరి తన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తాడు. ఒక పెద్ద దొంగతనం చేసి డబ్బు సంపాదించడం, సరస్వతిని తన ప్రణాళికలో భాగం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అయితే గతంలో నిజంగా ఏమి జరిగింది? సరస్వతి ఎందుకు హరిని జైలుకు పంపించింది? భాస్కర్కు ఈ కథలో ఏ సంబంధం ఉంది? ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో పోలీస్ అధికారి స్వామి (అనురాగ్ కశ్యప్) పాత్ర ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం ఎలా ఉంది?
సినిమా ప్రారంభం జైలు వాతావరణంలోనే మొదలవుతుంది. హీరో గతాన్ని చిన్న చిన్న ఫ్లాష్బ్యాక్ల ద్వారా చూపిస్తూ కథను నెమ్మదిగా నిర్మించారు. మొదటి భాగంలో ప్రేమకథ, విరహం, ప్రతీకారం వంటి అంశాలు మెల్లగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం అవుతాయి.
హరి జైలు నుంచి తప్పించుకునే సన్నివేశం వచ్చిన దగ్గర నుంచి సినిమా వేగం పెరుగుతుంది. ట్రైన్ ప్రమాదం నేపథ్యంలో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకులకు మంచి థ్రిల్ ఇస్తుంది. అలాగే నేపథ్య సంగీతంతో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు మాస్ ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఉంటాయి. ఇంటర్వెల్ దగ్గరికి వచ్చే సరికి కథలోని ప్రధాన సంఘర్షణ స్పష్టమవుతుంది. హీరో-హీరోయిన్లు కలిసి ఒక పెద్ద ప్లాన్ చేయడానికి సిద్ధమవడం ఆసక్తిని పెంచుతుంది.
సెకండ్ హాఫ్లో పోలీస్ చేజింగ్, దొంగతనం ప్లాన్, గతంలోని నిజాలు బయటపడే ట్విస్టులు కథను ముందుకు తీసుకెళ్తాయి. కొన్ని చోట్ల కథనం కొంచెం నెమ్మదిగా అనిపించినా, క్లైమాక్స్ మాత్రం భావోద్వేగంగా మలిచారు. చివర్లో హీరో చేసే త్యాగం కథకు ఎమోషనల్ టచ్ ఇస్తుంది.
నటీనటుల ప్రదర్శన
అడివి శేష్ ఈ సినిమాలో యాక్షన్, భావోద్వేగం రెండింటినీ సమతూకంగా చూపించాడు. రాయలసీమ యాసలో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాడు. కొన్ని చోట్ల కొద్దిగా అసౌకర్యంగా అనిపించినా, మొత్తం పాత్రలో మాత్రం నమ్మకం కలిగించాడు. మృణాల్ ఠాకూర్ పాత్రకు మంచి భావోద్వేగం ఉంది. తల్లి, భార్య, ప్రేమికురాలు అనే మూడు కోణాలను ఆమె బాగా ప్రదర్శించింది. ఆమె నటన కథకు బలం ఇచ్చింది. అనురాగ్ కశ్యప్ పోలీస్ అధికారిగా ప్రత్యేకమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ చూపించాడు. ప్రకాశ్ రాజ్, అతుల్ కులకర్ణి, వైభవ్ వంటి నటులు తమ పాత్రలకు తగిన న్యాయం చేశారు.
ప్రధాన బలం అదే
సినిమాకు ప్రధాన బలం టెక్నికల్ విభాగమే అని చెప్పాలి. సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి. కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలు అంతర్జాతీయ స్థాయి ఫీల్ ఇస్తాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సన్నివేశాల ఉత్కంఠను మరింత పెంచింది. ఎడిటింగ్ వేగంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చోట్ల కాస్త ట్రిమ్ చేసి ఉంటే కథ మరింత కట్టుదిట్టంగా ఉండేది. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ మంచి స్థాయిలో ఉన్నాయి.
బాటమ్ లైన్
‘డెకాయిట్’ పూర్తిగా కొత్త కథ కాకపోయినా, యాక్షన్-ఎమోషన్ కలిపిన వినోదాత్మక సినిమా. అడివి శేష్ స్టైల్ స్క్రీన్ప్లే, టెక్నికల్ క్వాలిటీ ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. కథలో కొన్ని లోపాలు ఉన్నప్పటికీ, క్లైమాక్స్ భావోద్వేగం ప్రేక్షకులపై ప్రభావం చూపుతుంది.
రేటింగ్ : 2.5/5