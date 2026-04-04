Most Expensive Tea: ప్రపంచంలో అత్యంత ఖరీదైన టీ: ధర తెలిస్తే షాక్ !
భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడుపోయే పానీయం టీ. దాదాపు 65 శాతం మంది ప్రతిరోజూ టీ తాగుతారు. దేశంలో వివిధ రకాల టీ వేర్వేరు ధరల్లో దొరుకుతుంది. చాలా రకాల టీ కిలో ధర రూ.100 నుంచి రూ.2000 వరకు ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలో ఖరీదైన టీ “డా హాంగ్ పావ్” ఒక్క కిలోకు రూ.9 కోట్ల వరకు ధరిస్తుందని తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. 2002లో కేవలం 20 గ్రాముల టీ రూ.26 లక్షలకు అమ్ముడయింది.
డా హాంగ్ పావ్ టీ ఎక్కడ పండుతుంది?
డా హాంగ్ పావ్ టీ చైనాలో ఫుజియాన్ ప్రావిన్స్లోని ‘వుయి’ పర్వతాల్లో పండుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో రాళ్లు, కొండలు ఎక్కువగా ఉండటం, మట్టిలో ఖనిజాలు అధికంగా ఉండటం వలన టీ మొక్కలు రాళ్ల మధ్య పగుల్లో పెరుగుతాయి. అందుకే దీనిని “రాక్ టీ” అని కూడా పిలుస్తారు.
అరుదైన కారణం
డా హాంగ్ పావ్ టీ అసలు ప్రాచీన “మదర్ బుషెస్” నుంచి వస్తుంది. వందల ఏళ్ల వయసు గల ఈ మొక్కలు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం పరిమిత ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. 2006లో చైనా ప్రభుత్వం ఈ మొక్కల కోతను నిషేధించింది. ఈ కారణంగా అసలైన డా హాంగ్ పావ్ టీ మార్కెట్లో దొరకడం కుదరదు.
పేరు వెనుక చరిత్ర
మింగ్ రాజవంశ కాలంలో ఒక రాణి అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఈ టీ తాగి ఆరోగ్యం తిరిగి పొందింది. రాజు ఆనందంతో టీ మొక్కలపై ఎర్ర దుస్తులు వేసి “డా హాంగ్ పావ్” అని పేరుపెట్టారు, అర్థం “బిగ్ రెడ్ రోబ్”.
ప్రత్యేక రుచి
ఈ టీ రుచి మట్టి సువాసన కలిగి, కొంచెం తీయగా ఉంటుంది. తాగిన తర్వాత రుచి నోట్లో ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. రాళ్లలోని ఖనిజాల వల్ల ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఎందుకు ఇంత ఖరీదు?
అరుదైన మొక్కలు, పరిమిత ఉత్పత్తి, చైనా జాతీయ ఖజానాగా పరిగణించడం – ఇవన్నీ ధరను అత్యధికంగా పెంచుతున్నాయి. ఒక్క గ్రాము ధర సుమారు రూ.1.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అసలైన డా హాంగ్ పావ్ టీని చూడటం కుదరితే అది నిజమైన అదృష్టమే.