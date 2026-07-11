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Women Empowerment: మహిళల కృషితో ఆర్థిక వృద్ధి.. కానీ వ్యవస్థలో ఇంకా లోపాలు

Women Empowerment: మహిళల ప్రస్తుత వృత్తిపరమైన వాతావరణం అనేక కీలకమైన, స్థానిక పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది: దాదాపు 65% మంది మహిళలు తమ కెరీర్ మధ్య దశలో ఉద్యోగాలు మానేయడం లేదా పురోగతి మందగించడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని డేటా చూపిస్తుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 11 July 2026 5:50 AM IST
Women Empowerment
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Women Empowerment

Women Empowerment :2026లో, పని చేసే మహిళలు "అవగాహన-పురోగతి" అంతరంలో చిక్కుకున్నారు. అనేక సంస్థలు మరింత సమ్మిళితంగా ఉంటున్నామని చెబుతున్నప్పటికీ, నిర్మాణాత్మక అడ్డంకులు, అసమాన సంరక్షణ భారాలు, మరియు సౌకర్యవంతమైన, రిమోట్ పని ఎంపికలలో వెనుకడుగు వంటివి పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.

మహిళల ప్రస్తుత వృత్తిపరమైన వాతావరణం అనేక కీలకమైన, స్థానిక పరిస్థితులను హైలైట్ చేస్తుంది: దాదాపు 65% మంది మహిళలు తమ కెరీర్ మధ్య దశలో ఉద్యోగాలు మానేయడం లేదా పురోగతి మందగించడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని డేటా చూపిస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు "మాతృత్వ శిక్ష," అసమాన గృహ పనిభారాలు, మరియు బర్న్‌అవుట్, ఇవి కార్పొరేట్ అంచనాలతో తీవ్రంగా ముడిపడి ఉన్నాయి; నిపుణులపై జరిపిన ఒక సర్వేలో 67% మంది మహిళలు తమ కెరీర్‌కు కార్యాలయ సౌకర్యమే అత్యంత ముఖ్యమైన విధానమని గుర్తించారు. అయినప్పటికీ, సంస్థలు రిమోట్ మరియు హైబ్రిడ్ పని అవకాశాలను తగ్గిస్తున్నాయి, ఇది తల్లులు మరియు సంరక్షకులపై అసమానంగా ప్రభావం చూపుతోంది; పట్టణ భారతదేశంలో, నగరాలు మహిళలకు అధిక సంఖ్యలో (సుమారు 65%) జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగాలను అందిస్తున్నప్పటికీ, భద్రత, మౌలిక సదుపాయాలు మరియు పిల్లల సంరక్షణ పరిమితుల కారణంగా మొత్తం మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యం తులనాత్మకంగా తక్కువగా (పట్టణ ప్రాంతాల్లో సుమారు 24.8%) ఉంది; ఉన్నత నాయకత్వం మరియు సి-సూట్ స్థాయిలలో మహిళల ప్రాతినిధ్యం చాలా తక్కువగా ఉంది. అంతేకాకుండా, మహిళల సంపాదన వృద్ధి వారి 30 ఏళ్ల చివరి దశలో మందగిస్తుందని తేలింది—తరచుగా పురుషుల కంటే ముందే. గత ఐదేళ్లుగా, మహిళలు నిజమైన విజయాలను, నిజమైన ఎదురుదెబ్బలను చవిచూశారు, హైబ్రిడ్ వాతావరణాలకు అలవాటుపడ్డారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మొత్తం పరిశ్రమలనే పునర్నిర్మించడాన్ని చూశారు మరియు సాధించిన పురోగతికి, ఇంకా ముందున్న సామర్థ్యానికి మధ్య ఒక సంధి దశలో తమను తాము కనుగొన్నారు.

మెకిన్సీ యొక్క 'ఉమెన్ ఇన్ వర్క్‌ప్లేస్ 2025' నివేదిక కూడా ఇదే ఉద్రిక్తతను ప్రతిబింబిస్తుంది, అనేక సంస్థలు చేరికకు మాటల రూపంలో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నప్పటికీ, మహిళల పురోగతికి స్పష్టంగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవి చాలా తక్కువ అని పేర్కొంది. చేరికను తరచుగా ఒక ఉమ్మడి విలువగా అభివర్ణిస్తారు, కానీ పురోగతికి నిర్మాణాత్మక పునఃరూపకల్పన అవసరం.

భారతదేశ జనాభాలో సగం మంది మహిళలే. భారతదేశ అభివృద్ధి గాథను తీర్చిదిద్దే అపారమైన సామర్థ్యం వారిలో ఉంది.

దేశవ్యాప్తంగా, వారు కార్యాలయాలు, వ్యాపారాలు మరియు సమాజాలలో అడ్డంకులను అధిగమిస్తూ, సాంప్రదాయ పాత్రలను సవాలు చేస్తూ, కొత్త మార్గాలను నిర్మిస్తున్నారు. కేరళలో ఆనకట్టలను నిర్వహిస్తున్న ఇంజనీర్ల నుండి, తమిళనాడులో గ్రామ సంస్థలను ప్రారంభిస్తున్న పారిశ్రామికవేత్తల వరకు, బీహార్‌లో ఆరోగ్య మరియు పోషకాహార వ్యవస్థలను బలోపేతం చేస్తున్న క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తల వరకు, భారతదేశ మహిళలు దృఢత్వాన్ని, నాయకత్వాన్ని మరియు నూతన ఆవిష్కరణలను ప్రదర్శిస్తున్నారు.

వారి పెరుగుతున్న భాగస్వామ్యం ఇప్పటికే ఆర్థిక వ్యవస్థను పునర్నిర్మిస్తోంది. మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యం 2018లో 22.9 శాతం నుండి 2025 నాటికి 35.3 శాతానికి పెరిగింది. వాస్తవానికి, శ్రామిక శక్తిలో మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని 50 శాతానికి పెంచడమే భారతదేశం తన వార్షిక జీడీపీ వృద్ధి రేటును 1 శాతం పాయింట్ పెంచుకోవడానికి, అలాగే 2047 నాటికి అధిక-ఆదాయ దేశంగా మారడానికి అవసరమైన 8 శాతం వృద్ధి లక్ష్యానికి చేరువ కావడానికి ఉత్తమ మార్గం కావచ్చు.

ఈ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయాలంటే, నైపుణ్యాలు మరియు ఆర్థిక సహాయం పొందడం నుండి సురక్షితమైన, సరసమైన గృహవసతి మరియు రవాణా వరకు ఉన్న నిర్మాణాత్మక అడ్డంకులను పరిష్కరించడం అవసరం. తద్వారా ఎక్కువ మంది మహిళలు దేశ ప్రగతికి పూర్తిస్థాయిలో దోహదపడగలరు. ప్రపంచ బ్యాంకు గ్రూప్ మహిళలకు ఆర్థిక అవకాశాలను విస్తరించడం, వారి ప్రాథమిక శ్రేయస్సులో పెట్టుబడి పెట్టడం, మహిళా నాయకత్వానికి మద్దతు ఇవ్వడం, మరియు లింగ-ఆధారిత హింసను అంతం చేయడంలో సహాయపడటం ద్వారా లింగ సమానత్వాన్ని వేగవంతం చేయడానికి కృషి చేస్తోంది. భారతదేశం అంతటా, ఈ ప్రయత్నాలు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారి, నూతన ఆవిష్కరణలు చేసి, విజయం సాధించిన మహిళల కథలలో ప్రతిఫలిస్తున్నాయి. మహిళలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడు, కుటుంబాలు, సమాజాలు మరియు విస్తృత ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయనే శక్తివంతమైన స్ఫూర్తిని వారి ప్రయాణాలు అందిస్తాయి.

WBG లింగ వ్యూహం 2024-30, ప్రాథమిక శ్రేయస్సు, ఆర్థిక భాగస్వామ్యం మరియు మహిళల నాయకత్వానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి సమన్వయ చర్యలు, నిధులు మరియు విస్తృత స్థాయి కార్యక్రమాలపై దృష్టి పెడుతుంది. తరతరాలుగా తమ కోసం నిర్దేశించబడిన సాంప్రదాయ పాత్రలను ఛేదిస్తున్న ఈ ధైర్యవంతులైన మహిళలను ప్రపంచ బ్యాంకు అభినందిస్తుంది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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