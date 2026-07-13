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Turmeric Reducing Belly Fat: బెల్లీ ఫ్యాట్‌కు చెక్ పెట్టే పసుపు చిట్కాలు.. ఇలా ట్రై చేయండి!

Turmeric Reducing Belly Fat: సహజ సిద్ధంగా బెల్లీ ఫ్యాట్ మరియు శరీర బరువును తగ్గించడంలో వంటగదిలో లభించే పసుపు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

Arun Chilukuri
Published on: 13 July 2026 11:40 AM IST
Turmeric Reducing Belly Fat
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Turmeric Reducing Belly Fat: బెల్లీ ఫ్యాట్‌కు చెక్ పెట్టే పసుపు చిట్కాలు.. ఇలా ట్రై చేయండి!

Turmeric Reducing Belly Fat: నేటి రోజుల్లో చాలామంది బెల్లీ ఫ్యాట్ (పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు) సమస్యతో తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారు. శారీరక శ్రమ తగ్గడం, గంటల తరబడి కూర్చొని పనిచేసే ఉద్యోగాలు పెరగడం వల్ల ఊబకాయం బారిన పడుతున్నారు. దీనివల్ల తరచుగా అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. బరువు తగ్గడం కోసం మార్కెట్‌లో దొరికే రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ కొని వాడుతూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మన వంటగదిలో సహజ సిద్ధంగా లభించే పసుపును ఉపయోగించి సులభంగా బెల్లీ ఫ్యాట్‌ను తగ్గించుకోవచ్చు.

బరువు తగ్గించడంలో పసుపు ఎలా పనిచేస్తుంది?

పసుపులో కనిపించే ప్రధాన మూలకం కర్కుమిన్ (Curcumin). ఇందులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ (వాపును తగ్గించే) మరియు జీవక్రియను (మెటబాలిజం) మెరుగుపరిచే అద్భుతమైన లక్షణాలు ఉంటాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఈ రెండు లక్షణాలు బరువు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తుంది: అధిక బరువు, ఊబకాయంతో బాధపడేవారికి తరచుగా శరీరంలో లోపలి భాగాలలో వాపు సమస్య ఉంటుంది. పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ ఈ మంటను, వాపును తగ్గించి బరువు తగ్గే ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.

మెటబాలిజం పెరుగుతుంది: శరీరంలోని జీవక్రియలు ఎంత వేగంగా జరిగితే అంత ఎక్కువ కేలరీలు ఖర్చవుతాయి. పసుపులోని కర్కుమిన్ జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా శరీరం త్వరగా కొవ్వును కరిగించేలా చేస్తుంది.

బరువు తగ్గడానికి పసుపును ఎలా తీసుకోవాలి?

1. పసుపు నీరు

ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో ఒక చిన్న చెంచా పసుపు పొడి, కొద్దిగా నిమ్మరసం కలిపి ఉదయం పరగడుపున తాగాలి. బరువు తగ్గడానికి మరియు పొట్ట చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును కరిగించడానికి ఇది అత్యంత సులభమైన, ప్రభావవంతమైన చిట్కా.

2. పసుపు పాలు

ఒక గ్లాసు వేడి పాలలో అర చెంచా పసుపు పొడి, కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి వేసి బాగా కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు తాగాలి. దీనివల్ల శరీరంలో అదనపు కొవ్వు కరగడమే కాకుండా రాత్రి వేళల్లో మంచి నిద్ర పడుతుంది.

3. రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం

మనం నిత్యం వండుకునే కూరగాయలు, పప్పులలో పసుపును క్రమం తప్పకుండా సరైన మోతాదులో చేర్చాలి. దీనివల్ల ఆహారానికి మంచి రుచి రావడంతో పాటు సహజంగానే బరువు తగ్గడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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