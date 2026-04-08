Washing Machine Maintenance Tips: వాషింగ్ మెషీన్ రోజూ వాడుతున్నారా.. ఈ టిప్స్ తెలియకపోతే డేంజర్ లో పడ్డట్లే?
Washing Machine Maintenance Tips: మన ఇంట్లో వాషింగ్ మెషీన్ ను ప్రతిరోజూ ఉపయోగిస్తుంటాం. కానీ ఇలా వాడడం ప్రమాదకరమని మీకు తెలుసా?
Washing Machine Maintenance Tips: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వాషింగ్ మెషీన్ ప్రతి ఇంట్లో ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా మారింది. అయితే, దీనిని ప్రతిరోజూ ఉపయోగించడం సురక్షితమేనా? అసలు వాస్తవాలు ఏమిటి? నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, వాషింగ్ మెషీన్ నిరంతరం వాడటం వల్ల కలిగే నష్టాలు, పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వాషింగ్ మెషీన్ కి కూడా రెస్ట్ అవసరమే..
చాలామంది గృహిణులు బట్టలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వాషింగ్ మెషీన్ను గంటల తరబడి ఏకధాటిగా నడిపిస్తుంటారు. కానీ, ఇలా చేయడం వల్ల యంత్రం లోపల ఉండే మోటారు, ఇతర భాగాలు విపరీతంగా వేడెక్కుతాయి. ఒకసారి బట్టలు ఉతికిన తర్వాత, యంత్రానికి కొంత సమయం విశ్రాంతి ఇవ్వడం వల్ల లోపలి భాగాలు చల్లబడతాయి. దీనివల్ల యంత్రం మొరాయించకుండా ఎక్కువ కాలం మన్నిక వస్తుంది.
ఒక గంట కంటే ఎక్కువ కాలం వాడొద్దు..
సాధారణంగా ఒకసారి వాషింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే మరోసారి వెంటనే ప్రారంభించకూడదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏకధాటిగా ఒక గంట కంటే ఎక్కువ సమయం యంత్రాన్ని నడపడం వల్ల దాని పనితీరు మందగిస్తుంది. ప్రతి ప్రక్రియకు మధ్య కనీసం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల విరామం ఇవ్వడం వల్ల మోటారుపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది వాషింగ్ మెషీన్ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
వాషింగ్ మెషీన్ పనితీరుపై ప్రభావం..
ప్రతి వాషింగ్ మెషీన్లో వేడిని తట్టుకునే ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉంటుంది. యంత్రాన్ని విశ్రాంతి లేకుండా వాడటం వల్ల ఈ వ్యవస్థ బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో యంత్రం త్వరగా పాడైపోవడమే కాకుండా, విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వంటి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అందుకే వినియోగంలో క్రమశిక్షణ అవసరం.
మితిమీరిన లోడ్ తో ప్రమాదకరం..
రోజూ వాడే క్రమంలో మనం చేసే అతిపెద్ద తప్పు 'ఓవర్ లోడ్'. అంటే యంత్రం సామర్థ్యం కంటే ఎక్కువ బట్టలను ఒకేసారి వేయడం. ఇలా చేయడం వల్ల డ్రమ్, మోటారుపై అదనపు భారం పడుతుంది. దీనివల్ల యంత్రం నుంచి వింత శబ్దాలు రావడం, డ్రమ్ పక్కకు తప్పుకోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. బట్టలు ఉతికేటప్పుడు డ్రమ్లో కొంత ఖాళీ ఉండేలా చూసుకోవడం ఉత్తమం.
రెండు గంటలు దాటితే ముప్పే..
ఒకవేళ మీరు ప్రతిరోజూ రెండు గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంటే, అది మీ యంత్రం పాలిట మరణశాసనమే. మోటారు కాలిపోవడం లేదా డ్రమ్ పూర్తిగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. వారానికి ఒకట్రెండు రోజులు విరామం ఇవ్వడం లేదా రోజు విడిచి రోజు వాడటం వల్ల మీ వాషింగ్ మెషీన్ సురక్షితంగా ఉంటుంది.