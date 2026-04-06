Uric Acid Problem: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగిందా? ఈ 5 చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి!

Uric Acid Home Remedies: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగి కీళ్ల నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఉసిరి, కొత్తిమీర, వేప వంటి ఇంటి చిట్కాలతో యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలను ఎలా తొలగించుకోవచ్చో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 10:32 AM IST
Uric Acid Problem
Uric Acid Problem: శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగిందా? ఈ 5 చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి!

Uric Acid Home Remedies: ప్రస్తుత కాలంలో మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలా మంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలలో 'యూరిక్ యాసిడ్' ఒకటి. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగితే చేతి వేళ్లు, కీళ్లలో తీవ్రమైన నొప్పులు మొదలవుతాయి. ఇది నడవడానికి, రోజువారీ పనులు చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అయితే, ఖరీదైన ట్రీట్‌మెంట్లతో పనిలేకుండా మన ఇంట్లో దొరికే కొన్ని పదార్థాలతోనే ఈ సమస్యను నయం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

యూరిక్ యాసిడ్‌ను కరిగించే సహజ సిద్ధమైన మార్గాలు:

ఉసిరికాయ: విటమిన్-సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే ఉసిరి.. శరీరంలో పేరుకుపోయిన యూరిక్ యాసిడ్‌ను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. రోజుకు ఒక ఉసిరికాయ తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు.

కొత్తిమీర నీరు: ఎండిన కొత్తిమీర ఆకులు యూరిక్ యాసిడ్ స్ఫటికాలను కరిగించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కొత్తిమీరతో చేసిన టీ లేదా నీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

వేప: వేపలోని యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కీళ్ల వాపులను తగ్గించడమే కాకుండా, యూరిక్ యాసిడ్ సమస్యను నయం చేస్తాయి.

చేపలు: రోజువారీ ఆహారంలో చేపలను చేర్చుకోవడం వల్ల మూత్రపిండాల పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. ఇందులోని పోషకాలు శరీరంలోని టాక్సిన్స్‌ను బయటకు పంపి, యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి.

కరక్కాయ: కరక్కాయలో ఉండే డిటాక్సిఫై లక్షణాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది శరీరంలోని వ్యర్థాలను, యూరిక్ యాసిడ్‌ను బయటకు పంపడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

గమనిక: నొప్పులు మరీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సరైన ఆహార నియమాలతో ఈ సమస్య నుంచి శాశ్వతంగా బయటపడవచ్చు.

Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

