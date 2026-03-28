Lifestyle :సమ్మర్లో దుస్తులు ఉతికినా చెమట వాసన పోవట్లేదా.? ఇలా చేసి చూడండి
Lifestyle: వేసవి కాలం వచ్చేసరికి చెమట పడటం సహజం. అయితే ఆ చెమట బట్టల్లో చేరి ఎన్ని సార్లు ఉతికినా వాసన పోకపోవడం చాలా మందికి ఎదురయ్యే సమస్య. బట్టలు బయటకు చూస్తే శుభ్రంగా కనిపించినా, వాటిలో నుంచి వాసన రావడం అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ సమస్యకు కొన్ని చిట్కాలతో చెక్ పెట్టొచ్చు.
చెమట పట్టిన బట్టలను ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంచకండి
చెమటతో తడిసిన బట్టలను ఎక్కువసేపు అలాగే వదిలేయడం పెద్ద తప్పు. ఇలా చేస్తే బట్టల్లో బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతాయి. అందుకే చెమట పట్టిన వెంటనే బట్టలను ఉతికేయడం మంచిది. వెంటనే ఉతకలేకపోతే కనీసం వాటిని గాలి బాగా వచ్చే చోట లేదా ఎండలో ఆరబెట్టాలి. ఇలా చేస్తే దుర్వాసన తగ్గుతుంది.
తెల్ల వెనిగర్తో బట్టలు నానబెట్టండి
బట్టలలోని దుర్వాసనను తొలగించడంలో వైట్ వెనిగర్ (White Vinegar) చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక బకెట్ నీటిలో కొంచెం వెనిగర్ కలిపి బట్టలను 15–20 నిమిషాలు నానబెట్టాలి. తరువాత సాధారణంగా ఉతికేస్తే సరిపోతుంది. ఇది బ్యాక్టీరియాను తగ్గించి బట్టలను తాజాగా ఉంచుతుంది.
బేకింగ్ సోడా ఉపయోగిస్తే వాసన తగ్గుతుంది
బేకింగ్ సోడా దుర్వాసనను శోషించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. బట్టలు ఉతికేటప్పుడు డిటర్జెంట్తో పాటు కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా కలిపి ఉతికితే మంచిది. లేకపోతే ముందుగా నీటిలో బేకింగ్ సోడా వేసి బట్టలను కొంతసేపు నానబెట్టవచ్చు. ఇలా చేస్తే ఫంగస్, చెమట వాసన రెండూ తగ్గుతాయి.
నిమ్మరసం కూడా మంచి పరిష్కారం
నిమ్మకాయలో సహజమైన ఆమ్ల గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి బట్టల్లోని చెడు వాసనను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. కొద్దిగా నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి బట్టలను కొంతసేపు నానబెట్టాలి. తరువాత సాధారణంగా ఉతికేస్తే బట్టలు తాజాగా కనిపిస్తాయి.
ఎండలో ఆరబెట్టడం చాలా ముఖ్యం
బట్టలను ఎండలో ఆరబెట్టడం వల్ల సూర్యరశ్మి బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. బట్టలను బయటకు తిరగబెట్టి ఆరబెడితే చెమట పట్టే భాగాలపై నేరుగా ఎండ పడుతుంది. దీంతో బట్టల్లోని దుర్వాసన తగ్గుతుంది. అలాగే బట్టలను ఎక్కువసేపు నీటిలో నానబెట్టకూడదు. గందరగోళంగా బట్టలను ఎక్కువ రోజులు పేరుకుపోయేలా కూడా ఉంచకూడదు. మంచి నాణ్యత గల డిటర్జెంట్ ఉపయోగించడం కూడా అవసరం.