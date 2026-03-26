Naresh.k
Published on: 26 March 2026 3:54 PM IST
Health: స‌మ్మ‌ర్ మొద‌లుకాగానే గొంతు స‌మ‌స్య‌లు ఎందుకొస్తాయో తెలుసా.? 

Health: శీతాకాలం ముగిసి వాతావరణం వేడెక్కడం ప్రారంభమైన తర్వాత చాలా మందిలో క‌నిపించే స‌మ‌స్య‌. ఉదయం లేవగానే గొంతు పొడిగా ఉండడం, గరుకుగా అనిపించడం లేదా గొంతు బిగుసుకున్నట్టు అనిపించడం. దీని వెన‌కాల అసలు కార‌ణం ఏంటి.? ఎలాంటి జాగ్ర‌త్త‌లు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం.

గొంతు సమస్యలు ఎందుకు పెరుగుతాయి?

ఎండ‌కాలం ప్రారంభంలో చెట్లు, గడ్డి, పూల మొక్కలు ఎక్కువగా పాలెన్ (పుప్పొడి) విడుదల చేస్తాయి. ఈ సూక్ష్మ కణాలు గాలిలో విస్తరిస్తాయి. శ్వాస తీసుకునే సమయంలో ఇవి శరీరంలోకి ప్రవేశించి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలను కలిగించవచ్చు. ఈ సమయంలో వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రతలు వేగంగా మారుతాయి. ఉదయం చల్లగా ఉండటం, మధ్యాహ్నం వేడిగా మారడం వల్ల శ్వాసకోశ మార్గం సున్నితంగా మారుతుంది. ఈ పరిస్థితులు కలిసి గొంతులో పొడితనం, గరుకుదనం, దురద వంటి సమస్యలకు కారణమవుతాయి.

అలెర్జీలు గొంతు ఎండిపోవడానికి ప్రధాన కారణం

స‌మ్మ‌ర్ ప్రారంభంలో ఎక్కువగా కనిపించే సమస్యల్లో అలెర్జీ ఒకటి. పాలెన్ కణాలు శరీరంలోకి వెళ్లినప్పుడు శరీరం వాటిని ప్రమాదకరంగా గుర్తించి హిస్టమిన్ అనే రసాయనాన్ని విడుదల చేస్తుంది. దీని వల్ల ముక్కు, గొంతు భాగాల్లో వాపు ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రభావంతో గొంతు పొడిగా అనిపించడం, దగ్గు రావడం, గొంతు గరుకుగా మారడం, దురద లేదా చికాకు వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.

పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్ కూడా ఒక కారణం

గొంతులో అసౌకర్యానికి మరొక సాధారణ కారణం పోస్ట్ నాసల్ డ్రిప్. ఈ పరిస్థితిలో ముక్కులో తయారయ్యే మ్యూకస్ వెనుక భాగానికి చేరి గొంతులోకి జారుతుంది. ఇలా మ్యూకస్ గొంతులో చేరడం వల్ల గొంతులో నిరంతరం చికాకు,

దగ్గు, గొంతు తరచుగా సవరించుకోవాల్సిన అవసరం, గొంతులో గరగర శబ్దం, వంటి సమస్యలు వ‌స్తాయి.

పొడి గాలి, కాలుష్యం ప్రభావం

వేస‌వి మొద‌ట్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గాలి పొడిగా మారుతుంది. దీనికి తోడు ధూళి, కాలుష్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఇవి శ్వాసకోశానికి చికాకు కలిగిస్తాయి. ఇంట్లో కూడా ఈ సమస్య ఎక్కువ కావచ్చు. ముఖ్యంగా ఎక్కువసేపు AC గదుల్లో ఉండడం, గదిలో తేమ తగ్గిపోవడం, గాలి పొడిగా మారడం వంటి పరిస్థితులు గొంతు ఎండిపోవడానికి కారణమవుతాయి. అలెర్జీలు ఉన్నవారిలో ఈ లక్షణాలు మరింత ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

గొంతు పొడిగా ఉండే సమస్యను తగ్గించడానికి కొన్ని సులభమైన అలవాట్లు ఉపయోగపడతాయి. రోజంతా పుష్కలంగా నీరు తాగడం, గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తాగడం, హెర్బల్ టీ లేదా సూప్ వంటి వేడి ద్రవాలు తీసుకోవడం, ఉప్పునీటితో పుకిలించ‌డం, గదిలో తేమ పెంచేందుకు హ్యూమిడిఫైయర్ ఉప‌యోగించాలి. పొగ తాగడం, అధికంగా కాఫీ తాగడం తగ్గించాలి.

సాధారణంగా ఈ సమస్య కొన్ని రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది. అయితే గొంతు అసౌకర్యం రెండు వారాలకంటే ఎక్కువగా కొనసాగితే, జ్వరం, తీవ్రమైన నొప్పి లేదా మింగడం కష్టంగా అనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాలు కేవ‌లం ప్రాథ‌మిక స‌మాచారం కోసం మాత్ర‌మే. ఈ వివ‌రాలు వైద్యుల సూచ‌న‌లకు ప్ర‌త్యామ్నాయం కాద‌ని గుర్తించాలి.

Dry Throat, Throat Irritation, Pollen Allergy, Post Nasal Drip
