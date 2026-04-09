Summer Drink: కీరాను ఇలా తీసుకుంటే సమ్మర్లో హీట్ బలాదూర్ అవ్వాల్సిందే
Summer Drink: ఎండాకాలంలో శరీరం త్వరగా నీరసం చెందడం, అలసట రావడం చాలా సాధారణం. అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల శరీరానికి ఎక్కువగా నీరు అవసరం అవుతుంది. ఈ సమయంలో కేవలం నీరు తాగడం మాత్రమే కాకుండా శరీరానికి చల్లదనం ఇచ్చే నేచురల్ డ్రింక్స్ తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
శరీరానికి సహజమైన హైడ్రేషన్
వేసవిలో శరీరం నుంచి చెమట రూపంలో ఎక్కువ నీరు బయటకు పోతుంది. అందుకే రోజుకు కనీసం 8 నుంచి 10 గ్లాసుల నీరు తాగడం అవసరం. అయితే కొందరికి సాధారణ నీరు తాగడం ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి వారికి కీరా నీరు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పొచ్చు. కీరాలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో శరీరానికి కావాల్సిన హైడ్రేషన్ సులభంగా అందుతుంది. ఈ డ్రింక్ తాగడం వల్ల శరీరం చల్లగా ఉండటమే కాకుండా అలసట కూడా తగ్గుతుంది. బయట ఎక్కువసేపు పని చేసే వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచి సహాయకం
కీరాలో విటమిన్ C, బీటా క్యారోటిన్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని సూర్యకిరణాల ప్రభావం నుంచి కొంతవరకు రక్షిస్తాయి. కీరా నీరు తరచూ తాగితే చర్మం తేమగా ఉంటుంది, ముఖం తాజాగా కనిపిస్తుంది,
చర్మంపై ముడతలు త్వరగా రావడం తగ్గుతుంది. అలాగే చర్మం పొడిబారకుండా ఉండటానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది. అందుకే వేసవిలో ఇది మంచి స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ డ్రింక్గా భావిస్తారు.
శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయం
కీరా నీటిని చాలా మంది సహజ డిటాక్స్ డ్రింక్గా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది శరీరంలోని అనవసరమైన వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కీరా నీటిలో నిమ్మరసం,
పుదీనా ఆకులు, కొద్దిగా అల్లం కలిపితే రుచితో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ పానీయం తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీంతో అనవసరంగా ఎక్కువగా తినడం తగ్గుతుంది. బరువు నియంత్రణలో కూడా ఇది కొంత సహాయపడుతుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు
కీరాలో పొటాషియం మంచి మోతాదులో ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని సోడియం స్థాయిని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో కీరాలో ఉండే విటమిన్ K ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కీరా నీటితో పాటు అందులో ఉన్న ముక్కలను కూడా తింటే ఈ పోషకాలు శరీరానికి బాగా అందుతాయి. దీన్ని అలవాటుగా చేసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
కీరా నీరు తయారు చేసే విధానం
కీరా నీరు తయారు చేయడం చాలా సులభం. ముందుగా ఒక కీరాను బాగా కడగాలి. చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
ఒక గ్లాస్ లేదా బాటిల్ నీటిలో ఈ ముక్కలను వేసాలి. కనీసం 2 గంటలు ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. తర్వాత ఆ నీటిని తాగవచ్చు. ఎక్కువ రుచి కావాలనుకుంటే పుదీనా లేదా నిమ్మరసం కలిపినా బాగుంటుంది. సాధారణంగా ఈ నీటిని 2–3 రోజుల్లో ఉపయోగించడం మంచిది. అయితే కీరాను వాడే ముందు బాగా శుభ్రం చేయాలి. కొంతమందికి కీరా వల్ల కడుపు ఉబ్బరం లేదా అలెర్జీ రావచ్చు. అలాంటి వారు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి.