Teeth: వామ్మో.. చక్కెర ఎక్కువగా తింటే ఇన్ని నష్టాలున్నాయా.?
Teeth: చక్కెర రుచికి తియ్యగా ఉన్న ఆరోగ్యానికి మాత్రం అస్సలు మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతుంటారు. అందుకే చక్కెరను మితంగా తీసుకోవాలని సూచిస్తుంటారు. సాధారణంగా చక్కెరతో డయాబెటిస్ వంటివి మాత్రమే వస్తాయని అనుకుంటాం. కానీ చక్కెరతో మరికొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవని అంటున్నారు.
చక్కెర వల్ల దంతాలకు నష్టం
మీరు క్యాండీలు, బిస్కెట్లు, కుకీలు లేదా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వంటి తీపి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు నోటిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఆ చక్కెరను విరగదీసి ఆమ్లం (యాసిడ్) తయారు చేస్తాయి. ఈ యాసిడ్ దంతాలపై ఉండే పై పొర అయిన ఎనామెల్ను నెమ్మదిగా దెబ్బతీస్తుంది. కాలక్రమంలో ఎనామెల్ బలహీనపడుతుంది. దంతాలపై ప్లాక్ పేరుకుపోతుంది. దీంతో దంతాలు పసుపు లేదా ముదురు రంగులో కనిపించవచ్చు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే కవిటీలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ ఆమ్లం ఎనామెల్లో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు చేస్తుంది. వాటిని సమయానికి చికిత్స చేయకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ దంతాల లోపలి పొర వరకు చేరి తీవ్రమైన నొప్పి, దంతం దెబ్బతినే సమస్యలు కూడా రావచ్చు.
డయాబెటిస్ మాత్రమే కాదు.. మరిన్ని సమస్యలు
ఎక్కువ చక్కెర తీసుకోవడం వల్ల దంతాలకే కాదు, మొత్తం శరీరానికీ ప్రభావం ఉంటుంది. నిరంతరం అధికంగా చక్కెర తీసుకుంటే బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇది తర్వాత డయాబెటిస్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు దారితీయవచ్చు. అంతేకాదు చక్కెర ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చర్మం త్వరగా ముడతలు పడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కొన్ని అలవాట్లు ఈ ప్రమాదాన్ని ఇంకా పెంచుతాయి. ఉదాహరణకు రోజంతా తీపి స్నాక్స్ తినడం, స్వీట్ డ్రింక్స్ తాగడం, అంటుకునే టాఫీలు ఎక్కువసేపు నోటిలో ఉంచుకోవడం వంటివి దంతాలను ఎక్కువసేపు యాసిడ్ ప్రభావంలో ఉంచుతాయి.
దంతాలను రక్షించుకోవాలంటే ఏమి చేయాలి?
దంతాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలంటే చక్కెర తీసుకునే పరిమాణాన్ని నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. రోజంతా తీపి పదార్థాలు తినడం కంటే భోజనం సమయంలో తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదనంగా షుగర్ ఫ్రీ చ్యూయింగ్ గమ్ నమలడం, ఎక్కువగా నీరు తాగడం, రోజూ రెండు సార్లు బ్రష్ చేయడం వంటి అలవాట్లు దంతాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి. పూర్తిగా చక్కెరను మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పరిమితంగా తీసుకోవడం, సరైన ఒరల్ కేర్ పాటించడం వల్ల దంతాలపై పడే ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
గమనిక: ఈ వివరాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలే ఫైనల్గా భావించాలి.