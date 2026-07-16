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Weight Loss Tips: బరువు తగ్గాలా? నటి సోహా అలీ ఖాన్ సీక్రెట్ డైట్ టిప్స్ ఇవే

Soha Ali Khan Diet Tips in Telugu: నటి సోహా అలీ ఖాన్ బరువు నియంత్రణ కోసం పాటించే సులభమైన డైట్ పద్ధతులు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికల వివరాలు ఈ కథనంలో.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 2:37 AM IST
Soha Ali Khan
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Soha Ali Khan

Soha Ali Khan Diet Tips: ఆధునిక జీవనశైలిలో బరువు నియంత్రణ (Weight Management) అనేది ఒక నిరంతర సవాలుగా మారింది. బరువు తగ్గడం కోసం కఠినమైన ఆహార నియమాలు (Crash Diets), మితిమీరిన వ్యాయామాలు తాత్కాలిక ఫలితాలను ఇచ్చినా.. లాంగ్ రన్‌లో వాటిని కొనసాగించడం కష్టం. అయితే, బరువు నిర్వహణ అనేది ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయడం కాదు; నిలకడైన అలవాట్లు మరియు తెలివైన ఆహార ఎంపికల ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుందని బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. తన ఫిట్‌నెస్ జర్నీలో తాను క్రమం తప్పకుండా పాటించే కొన్ని సులభమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార సూత్రాలను ఆమె పంచుకున్నారు.

పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోండి

ఆరోగ్యకరమైన ప్రయాణానికి మీకు ఇష్టమైన ఆహారాలను పూర్తిగా దూరం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి బదులుగా మీ ప్లేట్‌లో పోషకాలు అధికంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పులను చేర్చుకోవాలని సోహా సూచిస్తున్నారు. బాదంలో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్ (ఆరోగ్యకరమైన) కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి భోజనం చేసిన తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా అదుపు చేస్తాయి.

ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలు

స్వీట్లు, జంక్ ఫుడ్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండటం వల్ల వాటిపై కోరికలు మరింత పెరుగుతాయి. అందుకే వాటికి ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవాలి.

చక్కెరతో కూడిన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌కు బదులుగా ఫ్లేవర్డ్ వాటర్ (నిమ్మరసం, కొబ్బరి నీళ్లు మొదలైనవి) తాగడం.

♦ స్వీట్లకు బదులుగా తీపి పండ్లను (Fruits) డెజర్ట్‌గా తీసుకోవడం.

♦ బయటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ కాకుండా, ఇష్టమైన వంటకాలను ఇంట్లోనే ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో వండుకోవడం.

స్మార్ట్ స్నాకింగ్

భోజనానికి భోజనానికి మధ్యలో ఆకలి వేసినప్పుడు పిజ్జాలు, బర్గర్లు, చిప్స్ వంటి జంక్ ఫుడ్స్ కాకుండా ఆలోచనాత్మకమైన స్నాక్స్ ఎంచుకోవాలి. గుప్పెడు బాదం పప్పులు లేదా తాజా పండ్లను స్నాక్స్‌గా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన స్థిరమైన శక్తి అందుతుంది. బాదంలో ఉండే 24 రకాల పోషకాలు ఎక్కువ సమయం పాటు కడుపు నిండుగా ఉండేలా (Satiety) చేసి, అనవసరపు ఆకలి కోరికలను అదుపు చేస్తాయి.

ప్రోటీన్‌కు పెద్దపీట

కండరాల బలాన్ని కాపాడుకుంటూ జీవక్రియను (Metabolism) మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రతి భోజనంలో ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుడ్లు, పనీర్, శనగలు, టోఫు మరియు లీన్ మీట్ వంటి పదార్థాలను రోజువారీ భోజనంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా బరువును సులభంగా నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.

చురుకైన జీవనశైలి

సరైన డైట్‌తో పాటు శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచడం కూడా ముఖ్యం. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేసే వారికి బాదం పప్పులు ఎనర్జీ బూస్టర్‌గా పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఉండే ఆర్జినైన్, విటమిన్ ఇ మరియు హెల్తీ ఫ్యాట్స్ వర్కవుట్ తర్వాత శరీరం త్వరగా కోలుకోవడానికి సహాయపడతాయి. సమర్థవంతమైన బరువు నిర్వహణ అనేది కఠినమైన నియమాలతో కాకుండా, రోజువారీ దినచర్యలో చేసుకునే ఇటువంటి చిన్నపాటి ఆలోచనాత్మక మార్పుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని సోహా అలీ ఖాన్ విశ్లేషించారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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