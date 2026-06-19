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Kitchen Hacks: ఇంట్లోనే కల్తీ పసుపును ఇలా ఈజీగా కనిపెట్టండి.. సింపుల్ చిట్కాలు

Kitchen Hacks: మన వంటగదుల్లో ప్రతిరోజూ విరివిగా ఉపయోగించే పసుపులో కల్తీ జరిగింది లేదో ఇంట్లోనే ఉండే కొన్ని సులభమైన పద్ధతుల ద్వారా ఇట్టే గుర్తించవచ్చు.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 Jun 2026 9:22 AM IST
Kitchen Hacks
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Kitchen Hacks: ఇంట్లోనే కల్తీ పసుపును ఇలా ఈజీగా కనిపెట్టండి.. సింపుల్ చిట్కాలు

Kitchen Hacks: భారతీయ వంటగదుల్లో పసుపుకు ఉండే ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ కూర వండినా అందులో చిటికెడు పసుపు పడాల్సిందే. ఇది వంటలకు అద్భుతమైన రుచిని, రంగును ఇవ్వడమే కాకుండా మన ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు మెండుగా ఉంటాయి. అయితే, లాభాపేక్షతో కొందరు వ్యాపారులు ఇంతటి ఆరోగ్యకరమైన పసుపులో కూడా విపరీతంగా కల్తీకి పాల్పడుతున్నారు. బరువు పెంచడానికి, ఆకర్షణీయంగా కనిపించడానికి పసుపులో రకరకాల పిండి పదార్థాలు, కలప కోయగా వచ్చే రంపపు పొట్టు, ప్రమాదకరమైన సింథటిక్ కలర్లు కలిపి యథేచ్ఛగా మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు.

ఇలాంటి కల్తీ పసుపును ప్రతిరోజూ ఆహారంలో తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని వైద్య నిపుణులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉదర సంబంధిత వ్యాధులతో పాటు, నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

కల్తీ పసుపు వల్ల కలిగే నష్టాలను నివారించాలంటే, మనం కొనుగోలు చేసే పసుపు స్వచ్ఛమైనదా కాదా అనేది నిర్ధారించుకోవడం ఎంతో అవసరం. దీనికోసం ఎక్కడికో ల్యాబ్‌లకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంట్లోనే కొన్ని సులభమైన పద్ధతుల ద్వారా పసుపు నాణ్యతను క్షణాల్లో పరీక్షించవచ్చు. అందులో మొదటిది వాటర్ టెస్ట్. దీని కోసం ముందుగా ఒక గాజు గ్లాసులో సగం వరకు స్వచ్ఛమైన నీటిని తీసుకోవాలి. అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపును వేసి, ఏమాత్రం కలపకుండా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు అలాగే కదలకుండా వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత గ్లాసును నిశితంగా గమనిస్తే, అందులో వేసిన పసుపు మొత్తం నెమ్మదిగా నీటి అడుగు భాగానికి చేరుకుని, పైనున్న నీరు ఏ రంగు మారకుండా చాలా క్లియర్‌గా అంటే పారదర్శకంగా ఉంటే ఆ పసుపు నూటికి నూరు శాతం స్వచ్ఛమైనదని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు.

అలా కాకుండా పసుపు అడుగుకు చేరకున్నా, లేదా పసుపు పూర్తిగా నీటిలో కలిసిపోయి ఆ నీళ్లన్నీ ముదురు ఎల్లో కలర్‌లోకి మారినా ఆ పసుపులో కచ్చితంగా ప్రమాదకరమైన కృత్రిమ రంగులు లేదా ఇతర పదార్థాలు కలిసి కల్తీ జరిగిందని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.

నీటితో చేసే పరీక్షే కాకుండా, కల్తీ పసుపును గుర్తించడానికి ఇంట్లోనే చేసుకోగల మరో అద్భుతమైన శాస్త్రీయ పద్ధతి అయోడిన్ టెస్ట్. ఒక చిన్న గిన్నెలో లేదా ప్లేట్‌లో కొద్దిగా పసుపును తీసుకుని, దానిపై కేవలం రెండు లేదా మూడు చుక్కల అయోడిన్ ద్రావణాన్ని జాగ్రత్తగా వేయాలి. అయోడిన్ వేసిన వెంటనే ఆ పసుపు రంగు ఒక్కసారిగా ముదురు నీలం (బ్లూ) లేదా పర్పుల్ (ఊదా) రంగులోకి మారినట్లయితే, ఆ పసుపులో కచ్చితంగా పిండి పదార్థాలు లేదా ఇతర రసాయనాలు కలిపి తీవ్ర స్థాయిలో కల్తీ చేశారని మనం ఇట్టే పసిగట్టవచ్చు. ఒకవేళ ఆ పసుపుపై అయోడిన్ వేసినా కూడా దాని రంగులో ఎలాంటి మార్పూ రాకుండా దాని సహజమైన పసుపు రంగులోనే ఉంటే, అది ఎటువంటి రసాయనాలు కలవని అత్యంత స్వచ్ఛమైన, ఆరోగ్యకరమైన ప్యూర్ పసుపుగా నిర్ధారించుకోవచ్చు. నిత్యం మనం వాడే వస్తువుల పట్ల ఇలాంటి చిన్నపాటి అవగాహన పెంచుకుని ఇంట్లోనే స్వయంగా పరీక్షించుకోవడం ద్వారా మన కుటుంబాన్ని కల్తీ మహమ్మారి నుంచి రక్షించుకోవచ్చు.

Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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