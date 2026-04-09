Guava Side Effects: జామ పండు అమృతమే.. కానీ వీరు తింటే మాత్రం అనర్థమే!
Guava Side Effects: జామ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి.
Guava Side Effects: ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన అద్భుతమైన పండ్లలో జామ ఒకటి. విటమిన్ సి, ఫైబర్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లకు నిలయమైన జామను 'పేదల యాపిల్' అని పిలుస్తారు. అయితే, పోషకాల గని అయిన ఈ పండు అందరికీ, అన్ని వేళలా మంచిది కాదని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. జామ పండు తింటే ఎవరికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్త
జామ పండు స్వభావం రీత్యా చలవ చేస్తుంది (Cooling effect). కాబట్టి ఇప్పటికే జలుబు, దగ్గు లేదా ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడేవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో జామ పండు తింటే కఫం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
2. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు (IBS)
జామలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది. కానీ, 'ఇరిటేటెడ్ బవెల్ సిండ్రోమ్' (IBS) ఉన్నవారు జామను అతిగా తింటే, ఆ ఫైబర్ జీర్ణం కాక కడుపులో గ్యాస్ మరియు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
3. కడుపు ఉబ్బరం (Bloating)
జామలో ఉండే ఫ్రక్టోజ్ (సహజ చక్కెర) మరియు అధిక విటమిన్ సి కొందరిలో కడుపు ఉబ్బరానికి కారణమవుతాయి. జామ తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల శరీరంలో వాపు లేదా అసౌకర్యం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి తిన్న తర్వాత కొంత సమయం నడవడం మంచిది.
4. మధుమేహ రోగులకు సూచన
మధుమేహ బాధితులకు జామ మంచి పండే (తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ వల్ల). అయితే, ఇందులో సహజంగా ఉండే చక్కెరల వల్ల పరిమితి మించకూడదు. రోజుకు ఒక చిన్న పండు సరిపోతుంది. అతిగా తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్లో మార్పులు రావచ్చు.
ఒక రోజులో ఎన్ని జామ పళ్లు తినాలి?
ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు జామ పళ్లను నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు.
సరైన సమయం: ఉదయం లేదా మధ్యాహ్నం భోజనానికి ముందు (రెండు భోజనాల మధ్య) తినడం ఉత్తమం.
వ్యాయామం: జిమ్కు వెళ్లేవారు లేదా వర్కవుట్స్ చేసేవారు దీనిని ప్రీ-వర్కవుట్ స్నాక్గా తీసుకోవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: ఏవైనా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తమ డైట్లో మార్పులు చేసుకునే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.