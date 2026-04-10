Protein Food: ప్రోటీన్ కోసం గుడ్డే తినాల‌ని లేదు.. ఈ 5 ఫుడ్స్ తిన్నా చాలు

Mokshith
Published on: 10 April 2026 11:09 AM IST
Protein Food: ఇప్పటి కాలంలో ఫిట్‌నెస్, హెల్తీ లైఫ్‌స్టైల్‌పై చాలా మంది దృష్టి పెడుతున్నారు. అందుకే ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. సాధారణంగా గుడ్డు ప్రోటీన్‌కు మంచి, చవకైన వనరుగా భావిస్తారు. అయితే గుడ్డు తినని వారికి వేరే ఆప్ష‌న్ లేదా అంటే క‌చ్చితంగా ఉంది.

క్వినోవా (Quinoa) – పూర్తి పోషకాలున్న సూపర్ ఫుడ్

క్వినోవాను సూపర్ ఫుడ్‌గా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన అమినో యాసిడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. 100 గ్రాముల క్వినోవాలో సుమారు 14 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది గుడ్డుతో పోలిస్తే దాదాపు రెట్టింపు ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. ఇందులో ఫైబర్, ఐరన్, మాగ్నీషియం కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది గ్లూటెన్ ఫ్రీ కావడం వల్ల గోధుమ తినలేని వారికి మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. క్వినోవాను సలాడ్, ఉప్మా లేదా రైస్‌లా వండుకుని తినవచ్చు.

శనగలు – సులభంగా లభించే ప్రోటీన్ వ‌న‌రు

శనగలు ప్రతి ఇంట్లో దొరికే ఆహారం. ఇవి ప్రోటీన్‌తో పాటు ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి. 100 గ్రాముల శనగల్లో 15–19 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు పొట్ట నిండిన భావన కలిగిస్తుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కూడా మంచిది, ఎందుకంటే బ్లడ్ షుగర్‌ను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే ఎక్కువగా తింటే కొంతమందికి గ్యాస్ లేదా కడుపు ఉబ్బరం సమస్య రావచ్చు.

పనీర్ – కండరాలకు బలం ఇచ్చే ఆహారం

పనీర్ ముఖ్యంగా జిమ్‌కి వెళ్లే వారు, పిల్లలు ఎక్కువగా తీసుకునే ఆహారం. ఇది శరీరానికి మంచి శక్తిని ఇస్తుంది.

100 గ్రాముల పనీర్‌లో 18–20 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇందులో కాల్షియం కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎముకలు బలంగా ఉంటాయి. ఇది శరీరానికి దీర్ఘకాలిక ఎనర్జీని అందిస్తుంది. కానీ కొలెస్ట్రాల్ లేదా లాక్టోస్ సమస్య ఉన్నవారు పనీర్‌ను పరిమితంగా తీసుకోవాలి.

పప్పుల్లో కూడా

పప్పులు మన దైనందిన భోజనంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇవి పోషక విలువలతో నిండిన ఆహారం. 100 గ్రాముల పప్పుల్లో 9–12 గ్రాముల ప్రోటీన్ లభిస్తుంది. ఇందులో ఐరన్, ఫైబర్, విటమిన్లు కూడా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు పప్పులను బాగా ఉడికించి తినడం మంచిది.

సోయా చంక్స్ – శాకాహారులకు ప్రోటీన్ పవర్ హౌస్

సోయా చంక్స్‌ను శాకాహారులకు ప్రోటీన్ పవర్ హౌస్‌గా పరిగణిస్తారు. 100 గ్రాముల సోయా చంక్స్‌లో 50–52 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది గుడ్డుతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. కండరాల నిర్మాణం, బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. ఆకలి తగ్గించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే థైరాయిడ్ సమస్య లేదా సోయా అలర్జీ ఉన్నవారు దీనిని తినకూడదు.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాలు వైద్యుల సూచ‌న‌ల‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయం కాద‌ని గుర్తించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల స‌ల‌హాలు పాటించ‌డ‌మే మంచిది.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
