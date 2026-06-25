నీరసానికి బైబై.. నిమిషాల్లో రెడీ అయ్యే అమృతం.. ఈ పాయసం ఒక్క సిప్ వేస్తే కథ వేరే లెవల్
Pesarapappu Atukula Payasam: తీపి తినాలనే కోరికను తీర్చడంతో పాటు అలసటను దూరం చేసే ఈ అటుకుల పెసరపప్పు పాయసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
Pesarapappu Atukula Payasam: పండగలు, పబ్బాలు వస్తే చాలు మన ఇంట్లో ముందుగా గుర్తొచ్చేది సగ్గుబియ్యం లేదా సేమ్యా పాయసమే. కానీ, నిత్యం ఒకే రకమైన వంటలు తిని బోర్ కొట్టిన వారికి, రోజంతా ఆఫీసు పనులతో అలసిపోయి నీరసించిన వారికి ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయక తీపి వంటకం అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే నోరూరించే 'అటుకుల పెసరపప్పు పాయసం'. క్షణాల్లో తయారైపోయే ఈ పాయసం కేవలం రుచిని మాత్రమే కాదు.. శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, అపారమైన రోగనిరోధక శక్తిని కూడా అందిస్తుంది.
పాయసానికి కావలసిన పదార్థాలు..
ఈ రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన పాయసాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి పెద్దగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. మన వంటింట్లో సులభంగా దొరికే వస్తువులతోనే దీనిని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
అటుకులు: ఒక కప్పు
పెసరపప్పు: పావు కప్పు
బెల్లం తురుము: పావు కప్పు
పాలు: ఒక కప్పు
నీరు: మూడు కప్పులు
యాలకుల పొడి: అర టేబుల్ స్పూన్
జీడిపప్పులు: 10
కిస్మిస్: ఒక టేబుల్ స్పూన్
నెయ్యి: మూడు టేబుల్ స్పూన్స్
కొబ్బరి తురుము: ఒక కప్పు
కమ్మని పాయసం తయారీ విధానం..
పెసరపప్పు, అటుకుల సిద్ధం చేయడం..
ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో పావు కప్పు పెసరపప్పు వేసి, చిన్న మంటపై దోరగా వేయించాలి. పప్పు మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయిస్తేనే పాయసానికి అసలైన రుచి వస్తుంది. ఇలా వేయించిన పెసరపప్పును ఒక పాత్రలో లేదా ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసి మెత్తగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరోవైపు, ఒక కప్పు అటుకులను నీటితో శుభ్రంగా కడిగి, కేవలం ఐదు నిమిషాల పాటు మాత్రమే నానబెట్టాలి. అటుకులను ఎక్కువ సమయం నానబెడితే అవి ముద్దగా అయిపోయి పాయసం రూపాన్ని పాడు చేస్తాయి.
బెల్లం పాకం, మిశ్రమం తయారీ..
ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో బెల్లం తురుము, తగినన్ని నీరు పోసి బాగా కరిగించాలి. బెల్లంలో ఏవైనా నలకలు లేదా మలినాలు ఉంటే, ఆ నీటిని మరో పాత్రలోకి వడకట్టుకోవడం మంచిది. ఆ తర్వాత, ఉడికించి పెట్టుకున్న పెసరపప్పు, నానిన అటుకులను ఒక పెద్ద గిన్నెలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టి, ఐదు నిమిషాల పాటు సన్నని మంటపై మగ్గనివ్వాలి.
క్రీమీ టెక్స్చర్.. డ్రై ఫ్రూట్స్ తడ్కా..!
అటుకులు, పప్పు బాగా మగ్గిన తర్వాత.. అందులోకి వడకట్టుకున్న బెల్లం నీటిని పోసి కలపాలి. ఈ సమయంలో మంటను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఎక్కువగా పెట్టకూడదు. పాయసం మరింత క్రీమీగా, రిచ్గా మారడానికి ఒక కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలను ఇందులో పోయాలి. చివరగా మంచి సువాసన కోసం యాలకుల పొడి చల్లాలి. వేరే చిన్న పాన్లో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు, కిస్మిస్, కొబ్బరి తురుమును దోరగా వేయించి, పాయసంలో కలుపుకుంటే వేడివేడి అటుకుల పెసరపప్పు పాయసం సిద్ధం.
తీపి తినాలనే కోరికను తీర్చడంతో పాటు అలసటను దూరం చేసే ఈ అటుకుల పెసరపప్పు పాయసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎండల వల్ల లేదా ఆఫీసు ఒత్తిడి వల్ల వచ్చే నీరసాన్ని ఇది క్షణాల్లో పోగొడుతుంది. ఈ వీకెండ్లో మీరు కూడా ఈ కొత్త రకం పాయసాన్ని ఇంట్లో ప్రయత్నించి, మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఆరోగ్యకరమైన రుచిని అందించండి!