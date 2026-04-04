Health Tips: ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు: చికెన్, అన్నం, గుడ్లు వంటి కొన్ని ఆహారాలను మళ్లీ వేడి చేసి తినడం వల్ల అవి విషపూరితంగా మారుతాయి. క్యాన్సర్ మరియు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ప్రమాదాల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఈ చిట్కాలను పాటించండి.

Arun Chilukuri
Published on: 4 April 2026 2:34 PM IST
Health Tips: హెచ్చరిక.. ఈ 5 ఆహారాలను మళ్లీ వేడి చేస్తున్నారా? అయితే మీరు విషం తింటున్నట్లే!

Health Tips: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి, మళ్లీ వేడి చేసుకుని తినడం ఒక అలవాటుగా మారింది. అయితే, కొన్ని రకాల ఆహారాలను తిరిగి వేడి చేయడం వల్ల అవి విషపూరితంగా మారి ఆరోగ్యానికి తీవ్ర హాని కలిగిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మళ్లీ వేడి చేసి తినకూడని ఆ 5 ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

1. బంగాళాదుంపలు (Potatoes):

బంగాళాదుంపల్లో స్టార్చ్ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని వండిన తర్వాత గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఎక్కువ సేపు ఉంచితే 'బొటులిజం' కలిగించే బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుంది. తిరిగి వేడి చేసినప్పుడు ఇందులోని పోషకాలు విషతుల్యంగా మారి కడుపు నొప్పి, వాంతులకు దారితీస్తాయి.

2. గుడ్లు (Eggs):

ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉండే గుడ్లను ఉడికించిన తర్వాత లేదా ఆమ్లెట్ వేసిన తర్వాత మళ్లీ వేడి చేయకూడదు. అధిక వేడి తగిలినప్పుడు వీటిలోని నైట్రోజన్ ఆక్సీకరణం చెంది క్యాన్సర్ కారకాలుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కూడా కారణమవుతుంది.

3. బచ్చలికూర (Spinach):

ఆకుకూరల్లో, ముఖ్యంగా బచ్చలికూరలో నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు ఆ నైట్రేట్లు 'నైట్రోసమైన్' అనే ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్ కారకాలుగా మారుతాయి. ఇది కడుపు, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది.

4. చికెన్ (Chicken):

చికెన్‌ను రెండోసారి వేడి చేయడం వల్ల అందులోని ప్రోటీన్ల నిర్మాణం దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల జీర్ణక్రియ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేసినప్పుడు బ్యాక్టీరియా పూర్తిగా నశించక, మాంసం అంతటా వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంది.

5. అన్నం (Rice):

వండిన అన్నాన్ని బయట వదిలేస్తే అందులో 'బాసిల్లస్ సిరియస్' అనే బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతుంది. దీనిని మళ్లీ వేడి చేసినా ఆ బ్యాక్టీరియా చనిపోదు. ఫలితంగా తీవ్రమైన విరేచనాలు, వాంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏ పూటకానీ ఆ పూట తాజాగా వండుకోవడమే ఉత్తమం.

ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే పాత ఆహారాన్ని వేడి చేసి తినడం కంటే, తక్కువ పరిమాణంలో వండుకుని అప్పటికప్పుడు తాజాగా తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నిల్వ చేయాల్సి వస్తే, వండిన రెండు గంటల లోపే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి, తగిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద జాగ్రత్త పరచాలి.

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
