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Diabetes: కండరాల క్షీణతతో పెరగనున్న డయాబెటిస్ ముప్పు... కొత్త అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!

Diabetes: కండరాలు బలహీనపడటం మరియు ఊబకాయం కలిసి ఉంటే టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం 3.5 రెట్లు పెరుగుతుందని స్పష్టం చేసిన తాజా పరిశోధన.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 July 2026 6:10 AM IST
Diabetes
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Diabetes: కండరాల క్షీణతతో పెరగనున్న డయాబెటిస్ ముప్పు... కొత్త అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు!

Diabetes: అధిక శరీర బరువు లేదా ఊబకాయం (Obesity) వల్ల మాత్రమే మధుమేహం వస్తుందని చాలామంది భావిస్తుంటారు. అయితే, శరీరంలో కొవ్వు పెరగడంతో పాటు కండరాల పరిమాణం, వాటి పనితీరు క్షీణించడం వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం విపరీతంగా పెరుగుతుందని తాజా అధ్యయనం హెచ్చరిస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన శరీర నిర్మాణం ఉన్నవారితో పోలిస్తే.. శరీరంలో ఎక్కువ కొవ్వు ఉండి, కండరాలు బలహీనంగా ఉన్నవారికి టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే అవకాశం మూడున్నర రెట్ల కంటే (3.5 times) ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.

సార్కోపీనిక్ ఊబకాయం అంటే ఏమిటి?

శరీరంలో కొవ్వు అధికంగా పేరుకుపోవడాన్ని 'ఊబకాయం' అంటారు. అలాగే వయసు పైబడటం లేదా శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల అస్థి కండరాల పరిమాణం, బలం క్షీణించడాన్ని 'సార్కోపీనియా' (Sarcopenia) అంటారు. ఈ రెండు సమస్యలూ ఒకే వ్యక్తిలో కలిసి ఉండటాన్ని 'సార్కోపీనిక్ ఊబకాయం' (Sarcopenic Obesity) గా పిలుస్తారు.

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జర్నల్ 'డయాబెటిస్ కేర్' (Diabetes Care) లో ప్రచురితమైన ఈ పరిశోధన ప్రకారం:

సార్కోపీనిక్ ఊబకాయం ఉన్నవారికి, కేవలం ఊబకాయం ఉన్నవారితో పోలిస్తే టైప్ 2 మధుమేహం వచ్చే అవకాశం 19 శాతం ఎక్కువ.

♦ కేవలం కండరాల క్షీణత (సార్కోపీనియా) ఉన్నవారితో పోలిస్తే ఈ ప్రమాదం ఏకంగా 91 శాతం ఎక్కువ.

కండరాల ఆరోగ్యం ఎందుకు ముఖ్యం?

ఈ అధ్యయన ప్రధాన రచయిత మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని కర్టిన్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకుడు జోంగ్యాంగ్ గువాన్ మాట్లాడుతూ.. "మధుమేహం అనగానే కేవలం శరీర బరువు మాత్రమే గుర్తొస్తుంది. కానీ, కండరాల ఆరోగ్యం కూడా ఇందులో అత్యంత కీలకమైన భాగమని మా పరిశోధన నిరూపించింది" అని స్పష్టం చేశారు. కండరాలు శరీరంలో గ్లూకోజ్ నిల్వలకు, ఇన్సులిన్ సున్నితత్వానికి (Insulin Sensitivity) ప్రధాన కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి. కండరాలు క్షీణించినప్పుడు శరీరం గ్లూకోజ్‌ను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి.

లక్షలాది మందిపై సుదీర్ఘ పరిశోధన:

ఈ అధ్యయనం కోసం బ్రిటన్‌కు చెందిన 'యూకే బయోబ్యాంక్' (UK Biobank) నుంచి మధుమేహం లేని 4,79,607 మంది డేటాను పరిశోధకులు సేకరించారు. దాదాపు 14 సంవత్సరాల పాటు వారి ఆరోగ్య స్థితిగతులను నిశితంగా పరిశీలించారు. ఈ కాలంలో 32,950 మంది మధుమేహం బారిన పడ్డారు.

♦ సార్కోపీనిక్ ఊబకాయం ఉన్నవారిలో దాదాపు 15 శాతం మంది 10 సంవత్సరాల లోపే టైప్ 2 మధుమేహం బారిన పడ్డారు.

♦ కేవలం ఊబకాయం ఉన్నవారిలో ఇది 11 శాతంగాను, ఎలాంటి సమస్యలు లేని ఆరోగ్యవంతులలో కేవలం 3 శాతంగాను నమోదైంది.

♦ ఈ ప్రమాదం ముఖ్యంగా మహిళల్లో మరియు 60 ఏళ్లలోపు ఉన్న మధ్యవయస్కుల్లో మరింత బలంగా ఉన్నట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

నివారణ మార్గాలు:

కర్టిన్ విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్ మారియో సియెర్వో మాట్లాడుతూ.. మధుమేహ నివారణకు కేవలం బరువు తగ్గడంపైనే కాకుండా కండరాల బలాన్ని పెంచడంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. ఇందుకోసం:

రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్: కండరాల బలాన్ని పెంచే వెయిట్ ట్రైనింగ్ లేదా స్ట్రెంత్ వ్యాయామాలు క్రమం తప్పకుండా చేయాలి.

ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారం: కండరాల పునరుద్ధరణకు తోడ్పడే పప్పుధాన్యాలు, గుడ్లు, పనీర్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారాన్ని రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి.

టైప్ 2 మధుమేహ ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు కేవలం కొవ్వు శాతాన్ని మాత్రమే కాకుండా, కండరాల ఆరోగ్యాన్ని కూడా సమగ్రంగా పరీక్షించడం అత్యంత ఆవశ్యకమని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

Muscle LossDiabetesSarcopenic ObesityType 2 Diabetes
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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