Moringa Leaves Benefits: ఈ ఆకులు స‌ర్వరోగ నివారిణి.. అన్ని స‌మ‌స్య‌ల‌కు ప‌రిష్కారం

Moringa Leaves Benefits: మునగ ఆకులను నిపుణులు సూపర్ ఫుడ్‌గా చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మునగకాయను ఎక్కువగా వంటల్లో ఉపయోగిస్తాం.

Mokshith
Published on: 9 April 2026 11:27 AM IST
Moringa Leaves Benefits
Moringa Leaves Benefits

Moringa Leaves Benefits: మునగ ఆకులను నిపుణులు సూపర్ ఫుడ్‌గా చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మునగకాయను ఎక్కువగా వంటల్లో ఉపయోగిస్తాం. కానీ మునగ ఆకుల్లో కూడా శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు ఉంటాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం రోజువారీ ఆహారంలో మునగ ఆకులను చేర్చితే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు.

మునగ ఆకుల్లో ఉన్న పోషకాలు

ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం మునగ ఆకులు పోషకాల నిల్వగా చెబుతారు. వీటిలో ప్రోటీన్, విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ E, ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం, మాగ్నీషియం వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇందులో ఉండే ఆంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఆంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరానికి రక్షణగా పనిచేస్తాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి జలుబు, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులను ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే అలసటను తగ్గించి శరీరానికి శక్తిని అందించడంలో కూడా మునగ ఆకులు ఉపయోగపడతాయి.

గుండె ఆరోగ్యానికి మునగ ఆకులు

మునగ ఆకులు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. దీని వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అదే విధంగా మధుమేహం ఉన్నవారికి కూడా మునగ ఆకులు సహాయకారిగా ఉండవచ్చు. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించడంలో కొంతవరకు సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

జీర్ణక్రియకు కలిగే లాభాలు

మునగ ఆకుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. కడుపు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు, మలబద్ధకం సమస్య తగ్గేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే శరీరంలో ఉన్న అనవసరమైన విషపదార్థాలను బయటకు పంపడంలో కూడా మునగ ఆకులు కొంత మేర సహాయపడతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మునగ ఆకులను ఎలా తినాలి?

మునగ ఆకులను వంటల్లో అనేక విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు. పప్పు లేదా కూరల్లో వేసుకుని తినవచ్చు, సూప్‌గా తయారు చేసుకోవచ్చు, జ్యూస్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు, మునగ ఆకుల పొడి రూపంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

అయితే మొదట తక్కువ పరిమాణంతో ప్రారంభించడం మంచిది. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా మందులు తీసుకుంటున్నవారు వైద్యుల సలహా తీసుకుని వాడటం మంచిది.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాలు వైద్యుల సూచ‌న‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయం కాదు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించినంత వ‌ర‌కు వైద్యుల సూచ‌న‌లు పాటించ‌డ‌మే మంచిది.

Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

