Health: వర్షాకాలంలో జీర్ణక్రియ ఎందుకు మందగిస్తుంది.? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీకోవాలి.?
Health: వేసవి తర్వాత వచ్చే వర్షాకాలం చల్లదనాన్ని తీసుకువచ్చినా, గాలిలో తేమ, ఉక్కపోత పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో జీర్ణక్రియ సాధారణంగా మందగిస్తుంది.
Health: వేసవి తర్వాత వచ్చే వర్షాకాలం చల్లదనాన్ని తీసుకువచ్చినా, గాలిలో తేమ, ఉక్కపోత పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో జీర్ణక్రియ సాధారణంగా మందగిస్తుంది. అందువల్ల ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సరైన ఆహారం తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యల నుంచి కొంతవరకు రక్షణ పొందవచ్చు.
వర్షాకాలంలో జీర్ణక్రియ ఎందుకు ప్రభావితమవుతుంది?
వర్షాకాలంలో గాలిలో తేమ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరంలోని జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు కొంత మందగిస్తుంది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్ణం, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ కాలంలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు వేగంగా వ్యాపించే పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆహారం ద్వారా కూడా ఇవి శరీరంలోకి చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే ఈ సీజన్లో తాజా ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలను ఎంచుకోండి:
పోషకాహార నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, వర్షాకాలంలో తాజాగా వండిన ఆహారానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
ఈ కాలంలో తీసుకోవడానికి అనుకూలమైన ఆహారాలు:
పెసరపప్పుతో చేసిన వంటకాలు, కూరగాయల ఖిచ్డీ, రాగితో చేసిన దోసె, ఇడ్లీ, చీలా, ఉప్మా, చిరుధాన్యాలతో తయారైన ఆహారాలు, సొరకాయ, బీరకాయ, టిండా వంటి తేలికపాటి కూరగాయలు తీసుకోవాలి. ఇవి జీర్ణం కావడానికి సులభంగా ఉండటంతో పాటు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తాయి. ముఖ్యంగా చిరుధాన్యాలు పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారాలు తీసుకోండి:
వర్షాకాలంలో జలుబు, దగ్గు, వైరల్ జ్వరాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అందుకే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారాలను ఆహార జాబితాలో చేర్చుకోవాలి. వీటిలో తులసితో చేసిన హర్బల్ టీ, కషాయం, పసుపు కలిపిన వేడి పాలు, అల్లం, మిరియాలు కలిగిన పానీయాలు వంటి సహజ పదార్థాలు శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి సీజనల్ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
ఈ ఆహారాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి:
వర్షాకాలంలో బయట ఆహారం తినడం చాలా ప్రమాదకరం కావచ్చు. ముఖ్యంగా రోడ్ల పక్కన అమ్మే ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువసేపు బహిరంగంగా ఉండటం వల్ల అవి కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
స్ట్రీట్ ఫుడ్, పానీ పూరీ, గోల్గప్పా వంటి ఆహారాలు, పరిశుభ్రత లేని ప్రదేశాల్లో తయారైన వంటకాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇలాంటి ఆహారం వల్ల కడుపు ఇన్ఫెక్షన్లు, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వంటి సమస్యలు రావచ్చు.
నాన్వెజ్, వేయించిన ఆహారాల విషయంలో జాగ్రత్త:
వర్షాకాలంలో అధిక నూనెతో చేసిన వంటకాలు జీర్ణవ్యవస్థపై అదనపు భారం పెడతాయి. అందువల్ల పకోడీలు, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, ఎక్కువ మసాలా ఉన్న వంటకాలను పరిమితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి.
నాన్వెజ్ తినేవారు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
సముద్ర ఆహారం, ఎర్ర మాంసం తక్కువగా తీసుకోవాలి.
చికెన్, చేపలు తప్పనిసరిగా తాజాగా ఉండాలి.
బాగా ఉడికించిన తర్వాత మాత్రమే తినాలి.
పచ్చిగా లేదా పూర్తిగా ఉడకని మాంసాహారాన్ని అసలు తీసుకోకూడదు. తక్కువ నూనె, తక్కువ మసాలాలతో వండిన నాన్వెజ్నే ఎంచుకోవాలి.