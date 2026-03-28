Home లైఫ్ స్టైల్Money Plant: ఇంట్లో మ‌నీ ప్లాంట్ పెంచుతున్నారా.? ఈ త‌ప్పులు అస్స‌లు చేయకండి

Published on: 28 March 2026 5:33 PM IST
X

Money Plant: ఇంట్లో మొక్కలు పెంచడం వల్ల వాతావరణం తాజాగా మారుతుంది. అలాగే ఇంటి అందం కూడా పెరుగుతుంది. కొన్ని మొక్కలు వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం అదృష్టాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకువస్తాయని చాలా మంది భావిస్తారు. వాటిలో మనీ ప్లాంట్ ఒకటి.

మనీ ప్లాంట్ ఎందుకు ప్రత్యేకం?

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మనీ ప్లాంట్‌ను శ్రేయస్సు, సంపదకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ మొక్క ఇంట్లో పచ్చగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతూ ఉంటే ఇంటి వాతావరణం కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుందని నమ్మకం. మొక్క ఆకులు వాడిపోవడం లేదా ఎండిపోతే అది ఇంట్లో నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరిగిన సూచనగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ మొక్కను ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచాలని సూచిస్తారు.

మొక్కకు పాలు కలపడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం

వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం మనీ ప్లాంట్ ఉన్న మట్టిలో కొద్దిగా పాలు కలపడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పాలను పవిత్రత, శుభానికి సూచికగా పరిగణిస్తారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందని, ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. అప్పులు తగ్గి కుటుంబంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుందని కూడా చెబుతారు.

చ‌క్కెర క‌ల‌ప‌డం

మనీ ప్లాంట్ మట్టిలో స్వల్పంగా చక్కెర కలపడం కూడా కొన్ని వాస్తు నమ్మకాలలో కనిపిస్తుంది. చక్కెరను మాధుర్యం, సంతోషానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ విధానం ఇంట్లో అనుకూల వాతావరణాన్ని పెంచుతుందని, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం బలపడుతుందని చెబుతారు. అలాగే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గి సానుకూల మార్పులు రావచ్చని కొందరు విశ్వసిస్తారు.

ఎర్ర దారం కట్టడం వెనుక భావన

కొంతమంది వాస్తు నిపుణులు మనీ ప్లాంట్ కుండకు లేదా దాని దగ్గర ఎర్ర రంగు దారం కట్టాలని సూచిస్తారు. ఎరుపు రంగును శక్తి, శుభానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుందని, ఆదాయ ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగుతుందని నమ్మకం ఉంది.

మనీ ప్లాంట్ పెట్టాల్సిన సరైన దిశ

వాస్తు ప్రకారం మనీ ప్లాంట్‌ను ఇంట్లో ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశలో ఉంచడం మంచిదిగా భావిస్తారు. ఈ దిశలు అభివృద్ధి, ఆర్థిక పురోగతికి అనుకూలంగా ఉంటాయని చెబుతారు. మొక్కకు సరైన కాంతి, నీరు అందేలా చూసుకోవడం కూడా అవసరం. అలా చేస్తే మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది, ఇంటి వాతావరణం కూడా హాయిగా ఉంటుంది.

గమనిక: పై సమాచారం వాస్తు నమ్మకాల ఆధారంగా ఇవ్వ‌డ‌మైంది. ఇవి శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన విషయాలు కావని గుర్తుంచుకోవాలి.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X