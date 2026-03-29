Home లైఫ్ స్టైల్Liver: చేతుల్లో కనిపించే ఈ మార్పులు లివ‌ర్ స‌మ‌స్య‌ల‌కు సంకేతం కావొచ్చు.. వెంట‌నే అల‌ర్ట్ అవ్వండి

Liver: చేతుల్లో కనిపించే ఈ మార్పులు లివ‌ర్ స‌మ‌స్య‌ల‌కు సంకేతం కావొచ్చు.. వెంట‌నే అల‌ర్ట్ అవ్వండి

Liver Disease Warning Signs: మన శరీరంలో లివర్ చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ఇది రోజూ అనేక కీలక పనులు చేస్తుంది.

Mokshith
Published on: 29 March 2026 5:41 PM IST
Liver Disease Warning Signs: Changes in Your Hands That May Indicate Liver Problems
X

Liver Disease Warning Signs: మన శరీరంలో లివర్ చాలా ముఖ్యమైన అవయవం. ఇది రోజూ అనేక కీలక పనులు చేస్తుంది. రక్తాన్ని శుభ్రం చేయడం, ఆహారం జీర్ణం కావడానికి సహాయం చేయడం, హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడడంలో లివర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే చేతుల్లో జ‌రిగే కొన్ని మార్పుల ఆధారంగా లివ‌ర్ స‌మ‌స్య‌ల‌ను తెలుసుకోవ‌చ్చ‌ని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

చేతుల ద్వారా లివర్ ఆరోగ్యం ఎలా తెలుస్తుంది?

డాక్టర్ల ప్రకారం చేతులు మన అంతర్గత ఆరోగ్యానికి ఒక అద్దంలాంటివి. చేతుల రంగు, గోళ్ల ఆకారం, వేళ్ల కదలికలు వంటివి గమనిస్తే శరీరంలో జరుగుతున్న కొన్ని మార్పులను అర్థం చేసుకోవచ్చు. కొన్ని పరిశోధనల ప్రకారం ఎర్రగా మారిన చేతి పాదాలు, గోళ్లలో మార్పులు వంటి లక్షణాలు దీర్ఘకాలిక లివర్ సమస్యలకు సంబంధించినవిగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఫ్యాటీ లివర్, హెపటైటిస్, లివర్ సిరోసిస్ వంటి సమస్యల్లో ఇవి కనిపించే అవకాశం ఉంది.

వేళ్లు వంగడం లేదా గట్టిపడటం

కొన్నిసార్లు వేళ్లు నెమ్మదిగా లోపలికి వంగుతున్నట్లు లేదా చేతిలో గట్టిగా పట్టేసినట్లు అనిపించవచ్చు. దీనిని వైద్య భాషలో డ్యూప్యూట్రెన్ కాంట్రాక్చర్ (Dupuytren’s Contracture) అంటారు. ఈ పరిస్థితిలో చేతి చర్మం కింద ఉన్న కణజాలం మందంగా మారి గట్టిపడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా లివర్ సిరోసిస్ ఉన్నవారిలో, ఎక్కువగా మద్యం సేవించే వారిలో కనిపించవచ్చు.

గోళ్ల రంగులో మార్పులు

లివర్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు గోళ్ల రూపంలో కూడా మార్పులు కనిపించవచ్చు. ఉదాహరణకు గోళ్లు ఎక్కువగా తెల్లగా కనిపించడం. చివర భాగంలో స్వల్పంగా ఎరుపు లేదా గులాబీ రంగు గీత కనిపించడం. ఇలాంటి పరిస్థితిని టెర్రీస్ నెయిల్స్ (Terry’s Nails) అని అంటారు. ఇది లివర్ సిరోసిస్ సమయంలో రక్తప్రసరణలో మార్పులు, ప్రోటీన్ స్థాయిల్లో అసమతుల్యత వల్ల రావచ్చు.

చేతులు వ‌ణ‌క‌డం

చేతులను నిటారుగా చాచినప్పుడు అవి నియంత్రణ లేకుండా కొద్దిగా షేక్ అవ్వ‌డాన్ని వైద్య భాషలో ఆస్టెరిక్సిస్ (Asterixis) అంటారు. ఇది సాధారణంగా లివర్ వ్యాధి తీవ్రమైన దశకు చేరుకున్నప్పుడు కనిపించే లక్షణంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా హెపాటిక్ ఎన్సెఫలోపతి అనే పరిస్థితిలో ఇది కనిపించవచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం చాలా అవసరం.

చేతులలో లేదా పాదాల్లో తీవ్రమైన దురద

చేతి పాదాలు లేదా పాదాల అడుగుభాగంలో ఎలాంటి దద్దుర్లు లేకపోయినా తీవ్రమైన దురద వస్తే అది కూడా ఒక సంకేతం కావచ్చు. ఈ పరిస్థితి శరీరంలో బైల్ అనే ద్రవం సరిగా ప్రవహించకపోవడం వల్ల రావచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో, వేడి నీటితో స్నానం చేసిన తర్వాత ఈ దురద ఎక్కువగా అనిపించవచ్చు.

డాక్ట‌ర్‌ను ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

మీ చేతుల్లో ఈ కింది మార్పులు కనిపిస్తే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చేతి పాదాలు ఎర్రగా మారడం, గోళ్ల రంగులో అసాధారణ మార్పులు, వేళ్ల ఆకారం మారడం, చేతుల్లో వ‌ణుకు, నిరంతరం దురద రావడం లాంటి కనిపించినప్పుడు వెంటనే వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది. సమయానికి గుర్తిస్తే లివర్‌కు కలిగే తీవ్రమైన నష్టాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాల‌ను కేవ‌లం ప్రాథ‌మిక స‌మాచారంగానే భావించాలి. ఇవి వైద్యుల సూచ‌న‌ల‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయం కాదు. కాబ‌ట్టి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచ‌న‌లు పాటించ‌డ‌మే ఉత్త‌మం.

Liver DiseaseSymptoms of Liver DiseaseCauses of Liver Disease
Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X