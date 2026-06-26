Lifestyle: మీక్కూడా భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉందా.? ఏం జరుగుతుందంటే
Lifestyle: చాలా మందికి టీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. నిద్ర లేచిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారు ఉన్నట్లే, భోజనం చేసిన వెంటనే కూడా ఒక కప్పు టీ తాగే వారు చాలామంది ఉంటారు.
Lifestyle: చాలా మందికి టీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారు ఉన్నట్లే, భోజనం చేసిన వెంటనే కూడా ఒక కప్పు టీ తాగే వారు చాలామంది ఉంటారు. అయితే ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదా? లేక హానికరమా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే.?
భోజనం తర్వాత టీ తాగితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?
మనం తినే ఆహారంలో ఐరన్, కాల్షియం, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు, విటమిన్లు ఉంటాయి. మరోవైపు టీలో టానిన్స్ (Tannins), పాలీఫినాల్స్ (Polyphenols) అనే సహజ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే, టీలోని టానిన్స్ ఆహారంలోని ఐరన్తో కలిసి దాని శోషణను తగ్గిస్తాయి. దీంతో శరీరానికి అవసరమైన ఐరన్ పూర్తిగా అందదు. ఇదే విధంగా కాల్షియం, జింక్ వంటి ఇతర ఖనిజాల శోషణ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ అలవాటు వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు
భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగడం వల్ల కేవలం పోషకాల శోషణ మాత్రమే కాదు, జీర్ణక్రియపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో.. కడుపు ఉబ్బరం (బ్లోటింగ్), గ్యాస్ సమస్య, ఎసిడిటీ, యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ (గుండెల్లో మంట)
వంటి సమస్యలు ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. టీలో ఉండే టానిన్స్ జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపి ఈ సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టీలోని కెఫిన్ కూడా సమస్యలకు కారణమే
టీలో టానిన్స్ మాత్రమే కాకుండా కెఫిన్ కూడా ఉంటుంది. ఎక్కువగా టీ తాగే అలవాటు ఉంటే నిద్రపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం లేదా రాత్రి భోజనం తర్వాత వెంటనే టీ తాగితే నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం, నిద్ర నాణ్యత తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
భోజనం చేసిన తర్వాత ఎంత సమయం గ్యాప్ ఇవ్వాలి?
టీ తాగడం పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే భోజనం చేసిన వెంటనే కాకుండా కనీసం ఒక గంట తర్వాత టీ తాగితే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే పోషకాల శోషణపై ప్రభావం తగ్గుతుంది. అలాగే టీతో పాటు ఎక్కువ నూనె, ఉప్పు ఉన్న చిరుతిళ్లు లేదా ఆలూ పరాటా వంటి ఆహారాలను తరచుగా తీసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు. ఇవి ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను పెంచే అవకాశం ఉంది. కొందరికి టీ తాగే ముందు కొద్దిగా నీరు తాగడం వల్ల ఎసిడిటీ తగ్గుతుందని భావిస్తారు. అయితే ఇది ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకేలా పనిచేస్తుందని నిర్ధారించే బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.
గమనిక: ఈ సమాచారం ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ఆధారంగా సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఐరన్ లోపం, ఎసిడిటీ లేదా ఇతర జీర్ణ సమస్యలు ఉంటే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.